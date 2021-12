Mientras que en México el 12 de diciembre se celebra anualmente con gran devoción y enormes concentraciones de población a la Virgen de Guadalupe desde hace más de cuatro siglos, en el resto del mundo recientemente se empezó a conmemorar el día de la Cobertura Universal en Salud (CUS). Justo el 12 de diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución que insta a los países a acelerar el progreso hacia la CUS. La idea de que todos, en todas partes, deben tener acceso a una atención médica de calidad y asequible como una prioridad esencial para el desarrollo internacional. Cinco años después la AGNU designa oficialmente el 12 de diciembre como Día Internacional de la Cobertura Universal en Salud y desde entonces se realizan eventos anuales para discutir la agenda de la CUS para 2030. Debido a la pandemia, en 2020 la celebración se realizó de manera virtual, pero en 2021 nuevamente se adopta la modalidad de un evento presencial en Dubái. Con la asistencia fundamentalmente de funcionarios de agencias internacionales y algunos funcionarios de algunos países invitados. El debate es alrededor de “No dejar atrás la salud de nadie: invertir en sistemas de salud para todos”.

Para ofrecer más contexto a la reunión de los Emiratos Árabes, hay que destacar tres acontecimientos.

a) El 19 de octubre del año en curso, la OMS publica su posicionamiento sobre “La generación de resiliencia en los sistemas de salud pro de la Cobertura Sanitaria Universal y la Seguridad Sanitaria durante y después de la pandemia de Covid-19”. En ese documento destacan siete recomendaciones de política sobre la construcción de sistemas de salud resilientes basados en la atención primaria de salud. Para tal efecto, el Director General de la OMS, deja claro que la pandemia ha frenado los avances hacia la CUS a nivel mundial obligando a replantearse la estrategia para alcanzar las metas a 2030. “…No podemos construir un mundo más seguro de arriba hacia abajo; debemos empezar desde abajo. La preparación, la prevención, la detección y la respuesta rápida a las epidemias comienza con sistemas sólidos de atención primaria de la salud y de salud pública, trabajadores de la salud capacitados y comunidades empoderadas y capacitadas para hacerse cargo de su propia salud. Ese debe ser el centro de nuestra atención y nuestra inversión…".

b) El año 2021 ha sido designado como el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud para reconocer y agradecer la inquebrantable dedicación de estos trabajadores a la lucha contra la pandemia de Covid-19. Los trabajadores de la salud son todos aquellos encargados de brindar la atención a la salud. No solo médicos y enfermeras, sino otros profesionales como dentistas, psicólogos, nutricionistas, así como el personal de apoyo: camilleros, intendencia, lavandería, etc. La OMS destaca la urgente necesidad de invertir en los trabajadores de la salud para obtener dividendos compartidos en materia de salud, empleo, oportunidad económica y equidad y agrega “...este año, mientras seguimos agradeciendo a los trabajadores sanitarios y asistenciales su dedicación y sacrificio, es hora de ir más allá de los aplausos. Hoy le pedimos que sume su voz a la de quienes piden inversiones adicionales en los trabajadores de la salud…”

c) El 21 de octubre la OMS emite una declaración en la que piden acciones para proteger mejor a los trabajadores de la salud y el cuidado de la salud contra el Covid-19. Mediante este documento se invita a los países miembros a fortalecer el seguimiento y la notificación de infecciones, enfermedades y muertes por Covid-19 entre los trabajadores de la salud y el cuidado. La declaración también insta a los líderes políticos y los responsables de la formulación de políticas a hacer todo lo que esté a su alcance para tomar decisiones normativas y de inversión que garanticen la protección de los trabajadores de la salud y su cuidado de la salud. Por último, la OMS hace un llamado para garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos los trabajadores de la salud del mundo.

Así como el mundo está en deuda con la salud pública, muchos países siguen en deuda con quienes son la columna vertebral de los sistemas de salud y por lo mismo uno de los factores de cambio para alcanzar la CUS. Más allá de emitir declaraciones políticas sobre si hay espacio en los hospitales para combatir la embestida de la variante Ómicron, hay que revisar cuidadosamente el llamado de la OMS sobre proteger a los trabajadores de la salud y actuar en los tres sentidos. Indudablemente hay que mejorar el sistema de registro de las infecciones en el personal de salud. En México, el 25 de octubre de 2021 la autoridad sanitaria publicó que se han sucedido 283,122 casos de Covid-19 en el personal de salud y 4,517 defunciones por ésta causa. Seguramente estas cifras están subestimando el total, puesto que no queda claro si incluyen a los trabajadores de la salud del sector privado. Como se puede constatar en la gráfica, los casos de Covid-19 en el personal de salud del sector público en México han seguido la distribución de las 3 olas de la pandemia, no siendo el caso de las defunciones. Gracias a la protección brindada por la vacunación oportuna, la tercera ola es mucho menos intensa que las dos anteriores. Este es un argumento a favor para acelerar la colocación de la tercera dosis para el personal de salud, dado que es sabido que recibieron sus dos primeras dosis hace más de seis meses.

La mejor protección del personal de salud que propone la OMS exige poner más atención a sus condiciones de trabajo. Por razones de espacio destaco tres aspectos a considerar. a) el uso de equipo de protección adecuado para no contagiarse por SARS-COV-2 y sus variantes; b) la programación de jornadas de trabajo y descansos para combatir y evitar el estrés y el agotamiento (burnout). En algunos países ha funcionado la reducción de la duración de la jornada de trabajo para disminuir la exposición, así como aumentar la frecuencia de los periodos de vacaciones. Después de dos años de pandemia hay que mejorar la vitalidad de los trabajadores de la salud. c) analizar cuidadosamente lo que se ha denominado el daño moral que presentan los trabajadores de la salud debido al intenso sufrimiento originado por la pandemia. Se identifica en todo el personal que enfrenta una angustia moral por no poder actuar como quisieran o como fueron entrenados. En épocas de crisis se “hace lo que se puede, con lo que se tiene” lo cual conduce a dilemas éticos, a culparse por actos que no son culpables. Es una combinación perversa de trabajar horas extras, no ver a sus familiares, sentirse vulnerables y experimentar el dolor ajeno que en ocasiones es innecesario. El daño moral en los trabajadores de salud es un tema de investigación, y además, debe estar presente en las acciones cotidianas para mejorar la salud mental de los trabajadores de la salud.

Lograr la cobertura universal después de haber vivido serias disrupciones en el sistema de salud en México (público y privado) es un asunto complejo. Hay que mostrar que es posible mejorar las condiciones de acceso y calidad a los servicios de salud de la población incluyendo mejores condiciones de la población trabajadora en el sistema de salud. Ya lo dijo Nelson Mandela, “no me juzgues por mis éxitos, júzgame por cuantas veces me caí y volví a levantarme” ese el reto para las autoridades sanitarias, generar la resiliencia en favor de la cobertura universal y la seguridad sanitaria.

*El autor es profesor de la Universidad de Washington del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud y del Instituto para la Métrica y Evaluación en salud

https://www.healthdata.org/about/rafael-lozano

Twitter: @DrRafaelLozano