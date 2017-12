Mariano Rajoy es el gran perdedor de las elecciones en Cataluña.

Rajoy decidió convocar a elecciones legislativas como vacuna en contra de la decisión que él mismo tomó el 22 de octubre: la aplicación del artículo 155, es decir, la intervención de su gobierno en la autonomía donde gobernaba Carles Puigdemont.

Para Rajoy, el ánimo independentista terminaría con la aplicación del 155, pero en particular, por la salida de Cataluña de más de 2,000 empresas. El guion de las noticias en Cataluña era cuasiapocalíptico: disminución de consumo; caída de reservaciones hoteleras; disminución del PIB; incremento del desempleo. El presidente español convocó a elecciones en Cataluña pocas horas después de haberse convertido de facto en presidente de Cataluña. Lo hizo de manera táctica. Tomó descolocados a los grupos independentistas.

Unos políticos fueron a la cárcel y otros salieron a la búsqueda de los brazos de Bruselas. Era un buen guion para Rajoy. Pero fracasó.

La historia fue otra.

Los partidos independentistas suman la mayoría parlamentaria: 70 de 135 asientos. El equipo de Puigdemont y los partidos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) no tendrán suficientes problemas para reprobar la propuesta que tiene Inés Arrimadas de convertirse en presidenta de Cataluña. Ciudadanos, su partido, obtuvo la mayoría de votos, sin embargo, no podrá gobernar porque ni su partido ni la suma de todos los partidos unionistas obtienen la mayoría absoluta (65/135).

Algo más, los partidos independentistas no tendrán problema en elegir a Marta Rovira como presidenta en ausencia de Puigdemont. Cuando eso ocurra, nos encontraremos en el mismo escenario anterior al referéndum: los independentistas como mayoría.

La diferencia será Rajoy. Con los resultados su partido desaparece del Parlamento. Tenía 11 diputados, bajó a tres pero no logrará formar grupo parlamentario debido a que la mínima cantidad de escaños para hacerlo son cinco. Si era un partido bisagra, el PP se ha convertido en una mala caricatura política.

¿De qué platicará Marta Rovira con Rajoy en su primer encuentro? ¿De un nuevo referéndum?

Existe un segundo escenario: la repetición de elecciones, bajo el supuesto de que Puigdemont y ERC no se pongan de acuerdo para lograr un pacto de gobierno. Si así sucede, Rajoy correría el riesgo de quedar fuera del gobierno español debido a que los presupuestos del 2018 difícilmente los aprobarían en las cortes de Madrid.

Quien pierde ganando es Inés Arrimadas. Hizo historia. Cataluña nunca había tendido a un ganador no nacionalista; Convergència i Unió fue durante más de dos décadas el partido dominante; empresarial y nacionalista. Pero eso fue historia ya que hoy no existe.

De poco le sirve a Ciudadanos hablar con los socialistas del PSC y con los de En Comú Podem, No logran mayoría.

Conclusión: el perdedor de las elecciones es Mariano Rajoy. El problema del independentismo no desapareció. Lo sabía pero no quería reconocerlo. Ahora, Cataluña no es materia optativa para él.

Rajoy pierde porque Ciudadanos logra un triunfo histórico. El PP y el partido de Albwert Rivera compiten por una demografía similar. Lo vimos en las elecciones europeas del 2012.

Seguro que Rajoy no durmió.