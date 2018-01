Dentro del mar de negociaciones que se llevan a cabo para modernizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), empresarios europeos están demandando certeza y claridad para hacer negocios con empresas mexicanas, luego de que están tomando como ejemplo el caso de Guillermo Occelli González, CEO de G&E International Exports, luego de que no entregara 90,000 toneladas de mineral de hierro a una empresa holandesa. De este asunto ya le daba detalles, pero nos dicen que firmas europeas lo toman como base para exigir claridad en lo que se negocia en el TLCUEM. Lo alarmante del caso dicen es que Occelli González, no sólo no entregó el material, sino que no devolvió un adelanto por 2.5 mdd que le dio la firma holandesa como adelanto, donde el pasado 1 de julio se venció el plazo para el pago.

El tema al que llaman corrupción y fraude de Occelli González puede resultar más preocupante, ya que en el 2015 la Secretaría de Economía (SE) otorgó un permiso único —o a modo, dicen— a Occelli para exportar 300,000 toneladas de mineral de hierro, que saldrían de Colima hacia China. La fecha del contrato con los holandeses coincide con ese permiso, así como con la cantidad que le fue permitida exportar a Occelli. El asunto es que nunca entregó el material ni el dinero. Y aún más, la SE desapareció de su registro el nombre de Occelli y de G&E International Exports. Ahora los holandeses no saben dónde encontrarlo para recuperar su dinero, a pesar de que su hermana ocupa las oficinas que él tenía en San Ángel Inn, en la Ciudad de México, donde hoy está Save The Children México, cuya presidenta nacional es su hermana, Cecilia Occelli González.

Por parte de la Semarnat, le fueron otorgados permisos para explotar la mina La Magna, en Colima, así como para procesar, triturar y almacenar el mineral de hierro, también en Colima, a través de otra empresa suya, llamada Grupo Minero América Latina Global, SAPI de CV. A pesar de que, según la Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, las actividades de beneficio de mineral de hierro son consideradas fuentes fijas de jurisdicción federal, Guillermo Occellli, a través de sus empresas, recibió permisos de diferentes instancias, que no corroboraron su experiencia en la materia, ya que existía una regulación laxa.

Lo cierto es que a miembros de la Occelli González los han visto muy contentos, bien ajuareados. ¿Será que pudieron ver al integrante de la familia Guillermo, en la cena de Navidad y festejo de Año Nuevo? Si es así, avísenle que los holandeses lo andan buscando.

IMSS Y LOS TÓNERS

Nos adelantan que diversos empresarios y proveedores del sector de las Tecnologías de la Información están atentos en el actuar del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social que lleva Marco Antonio Andrade Silva, de quien esperan resuelva inconformidades respecto a la licitación de consumibles de equipo de cómputo, es decir tóners, para el ejercicio 2018. El ojo del huracán está en funcionarios como Patricia Contreras Bernal, jefa de Servicios Administrativos, y Francisco Javier Garduño Herrera, coordinador de Abastecimiento. El asunto viene porque mencionan que solamente un fabricante puede ofertar los bienes solicitados, en este caso la firma Lexmark, que aquí lleva Isaac Bessudo Grinstein, dejando a un lado la forma de procedimiento de carácter internacional, lo que garantiza adquirir bienes de muy buena calidad, a un mejor precio, apegadas a derecho y de una manera pronta y expedita. Así las cosas.