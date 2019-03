Algunas reacciones en la opinión publicada por el aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, parafrasean las primeras líneas del Manifiesto Comunista de Marx y Engels: “un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”, pues a México lo recorre el fantasma del sospechosismo.

Muchas voces, hasta de Palacio Nacional proponen “reabrir el caso Colosio”. La desmemoria, el desconocimiento son aprovechados con el mañoso anzuelo de “expedientes secretos”, como si no estuvieran en la exhaustiva investigación de Raúl González Pérez.

Aunque pareciera que eso de “reabrir” es un ardid publicitario para la ficción de la serie de Netflix, también es un ardid para explotar políticamente el caso y capitalizar las malquerencias y los rencores de tantos a quienes hace 25 años les cambió la vida.

Morena, ¡qué difícil ser mayoría!

Mientras Morena fue un movimiento que se volvió partido, cuyos seguidores, militantes y simpatizantes depositaban sus esperanzas en el carisma y talento político de Andrés Manuel López Obrador, evitaban disputas internas, al menos no evidentes, por las candidaturas.

Ah, pero la magnitud del triunfo les da otro cariz a las aspiraciones de tantos, más de los que creemos, cuyas carreras ya estaban en proceso de ser descontinuadas y fueron revividas por el hoy Presidente.

Ahora que ser candidato casi garantiza ganar, han empezado a las patadas por debajo de la mesa y por encima de la mesa, las sordas intrigas, los pleitos públicos que, a mediano plazo, arriesgan la unidad del partido. Cosas de la condición humana.

PRI: ¿cederá la nomenklatura?

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ha decidido apostarle a la voluntad de los militantes del PRI, más de los que creen los analistas de la derrota del pasado julio, en la busca de la dirigencia nacional del partido.

Mientras la nomenklatura insiste en imponer a una dirigencia que permita eludir el enjuiciamiento del pasado reciente, del cual muchas cuentas hay que rendirles a los priístas, sin importar lo que pase.

A decir verdad, a la dirigencia actual, tan vinculada al pasado reciente, le pesa mucho, quizá demasiado, que para tantos militantes y simpatizantes mantenga su vigencia aquello de “Veo un México con hambre y sed de justicia”.

NOTAS EN REMOLINO

Respetuosa, fraternamente, quizá sea momento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga un hilo conductor en el discurso, hilo conductor que evite contradicciones, pues hace pocas semanas dijo que la policía federal sólo disponía de 20 mil elementos activos, ayer dijo que eran 10 mil... Por cierto, seguidores y malquerientes del Presidente exageran el significado de los abucheos en el estadio de beisbol. A veces olvidamos que la gente va a los estadios a divertirse, no a oír discursos. Nada como para escribir a casa... El SNTE DE Alfonso Cepeda Salas recaba opiniones entre el magisterio para la Reforma Educativa.

Seguro que en la SEP no han olvidado que la titularidad del contrato colectivo del magisterio los tiene el SNTE... El coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal dijo que sigue el diálogo con la banca por el tema de las comisiones. ¿Qué la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha?... Sigue impune el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua... ¿De verdad cree el INAI que no es riesgo de seguridad dar la información sobre disponibilidad de policías en cada municipio y alcaldía de la República?

Viven en Elysium, seguro... Falleció el ex dirigente de la sección 22, el polémico Rubén Núñez...