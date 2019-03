Acudo, como ciudadano interesado en mejorar el bajo crecimiento del país, a usted, a quien corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”. Como ciudadano estoy preocupado por el escaso crecimiento nacional; por la posible baja de las calificadoras a nuestro grado de inversión; a la preocupación nacional por el sector energético del país, por la incertidumbre respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y por la preocupación que une a todo el país por alcanzar metas de crecimiento de 4% anual, lo que nos vienen prometiendo desde hace al menos cuatro décadas.

Coincido en su interés por las microempresas nacionales, de quienes depende el pan nuestro de cada día. Y comparto la idea toral que se debe dar en el cambio de la política económica nacional, de dividir el poder político y el poder económico, como en su momento supuso el separar el poder de la Iglesia y el Estado, aunque trajo como efecto indirecto que muchos bienes quedaron en manos de nuevos latifundios que se formaron en el país.

Poder económico y poder político se unen como una simbiosis. Es más, quizá uno de los grandes errores del neoliberalismo fue separar la política de la economía. La economía —como dice mi amigo Adrián Ruiz de Chávez— o es economía política o no es economía. Algo similar pasa con las elecciones, los partidos políticos y la democracia. El poder, para estar acotado, debe quedar limitado.

No existen autores que hayan tratado la separación entre poder económico y poder político, salvo quizá en el sector audiovisual (radiodifusión y telecomunicaciones), donde el cuarto poder puede lograr un crecimiento excesivo de las empresas mediáticas y la política. Por ello, seguramente lo primero que hay que hacer para lograr el objetivo propuesto por AMLO es limitar el poder político de las empresas de telecomunicaciones.

Pero ése es el primero de los pasos: los americanos han creado el concepto —claramente aplicable a México— del crony capitalism o capitalismo de amigos, donde políticos y empresarios se benefician de una misma mano, sin tomar en cuenta los daños asociados a la democracia y a la competitividad nacionales derivados de su falta de división. Amitai Etzioni, fundador de la socioeconomía, decía que es muy difícil que las empresas que acaparan poder económico no traigan aparejado de la mano el poder político, y señalan que éste es el primer enemigo para una auténtica sociedad solidaria, objetivo señalado por el actual gobierno (por algo se habló en algún momento de la necesidad de crear una “república amorosa”).

Señora secretaria, si desea hacer una labor trascendente en su trabajo como promotora de la vida económica de la nación, debe comenzar por la promoción de la ley que nos debe el actual gobierno que separe el poder político del económico, para después seguir con otras medidas, que permitan la democracia económica, para lo cual tenemos un tejido empresarial que no debe ser desaprovechado, con el peligro en caso de no hacer nada, de concentrar el poder económico en unos cuantos oligopolios. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como diría Lord Acton, y si no se establecen éstas y otras medidas, ni democracia económica ni democracia del pueblo habremos logrado en esta 4T. Separar el poder político del económico, apoyada en un nuevo enfoque del derecho antitrust, es la única manera de comenzar a eliminar el capitalismo de amigos.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.