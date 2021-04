La presidenta de la Comisión Antimonopolios, Jana Palacios, no se anda con ambages.

Advierte que va a costar carísimo a los mexicanos seguir protegiendo (de la competencia) a Pemex.

Ayer, en su cuenta de Twitter, la zarina antimonopolios refirió que con datos del año 2020, Pemex sigue siendo el principal mayorista con el 86.8% del mercado de gasolinas y 72.2% de diésel, a pesar de que operan gasolineras de diversas marcas distintas a la petrolera estatal.

Para este año 2021, estos porcentajes son del 81% y del 71% respectivamente.

Esto lo posteó la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a propósito de la iniciativa de reforma de la Ley de Hidrocarburos que presentó el grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados para que Pemex vuelva a ser dominante en el mercado de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos del sexenio pasado iba justo en el sentido contrario.

Dispuso los principios de regulación asimétrica para limitar el poder dominante de la petrolera mexicana y en paralelo permitía la participación de otros agentes económicos.

La iniciativa morenista justifica su intención de eliminar la regulación asimétrica en el número de permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) han concedido a privados para la comercialización: 1,037; para el transporte: 2,477; almacenamiento: 144; distribución: 1,697 y expendio 17,498.

Pero la iniciativa no considera que con todo y la apertura y mayor participación de otros agentes económicos, todavía no se observa competencia intensa en el mercado mayorista, medido en lo que realmente cuenta, que es el volumen del producto vendido.

La CRE había establecido como meta, para eliminar la regulación asimétrica, que al menos 30% del suministro conjunto de gasolina y diésel del país fuera de agentes distintos a Pemex. Hasta ahora, esto aún no se ha cumplido.

La Cofece apunta que algunos preceptos de regulación asimétrica siguen vigentes, y que son muy importantes:

1.- Pemex no puede atar las ventas de franquicias y comercialización; 2.- No puede establecer exclusividades en la comercialización; 3.- Debe reportar a la CRE y hacer pública la información relacionada con descuentos y los criterios para acceder a ellos con el fin de que no se otorguen de manera discriminatoria; 4.- Debe presentar sus modelos de contratos de comercialización para ser evaluados por la CRE. 5.- Debe reportar a la CRE el desglose del cálculo de los precios de venta de gasolinas y diésel, así como los productos sujetos a Ventas de Primera Mano (VPM).

De eliminarse la asimetría de Pemex, ésta podría incurrir en conductas anticompetitivas y Cofece podría investigarla por abuso de dominancia.

BanCoppel, apuesta a digitalización

El reto para los bancos es la digitalización. Y precisamente con ese objetivo -entre otros- llega a Coppel el financiero Carlos López Moctezuma.

Es el nuevo director general de BanCoppel y director corporativo de servicios financieros de Grupo Coppel.

Sustituye a Julio Carranza, quien ahora ocupará la vicepresidencia del consejo de administración de BanCoppel.

Trabajó en empresas transnacionales como: BBVA, América Móvil y Seattle Northwest Securities Corporation.

Carranza estuvo al frente de BanCoppel durante los últimos 15 años.

Atisbos

PILÓN.- Luego de su rompimiento parcial con Citibanamex, Oxxo -nos informa- continúa operando los retiros de efectivo de esa institución, tal y como se lo informé en este espacio.

Adicionalmente, mantiene la corresponsalía bancaria con: BBVA, Santander, HSBC, Scotiabank, Inbursa, BanCoppel, entre otros.

La cadena de tiendas de conveniencia refiere que todas las integraciones de corresponsalías son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La firma sólo quería agregar su pilón a la información en este espacio.

