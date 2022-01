¿Cuánto le ha costado a Mexico el que Andrés M. López sea el presidente? La pregunta no se refiere a su salario, a la renta imputada de vivir en un lujoso palacio virreinal en comparación de la renta imputada de haber habitado en Los Pinos, a la barra de garnachas y aguas frescas que constituyen la base de su alimentación, al presupuesto destinado a la adquisición de guayaberas, a los gastos de transporte, etcétera. Estos costos son en los que normalmente se incurre en prácticamente todos los países del mundo y están directamente asociados a que alguien, presidente o primer ministro, ejerce la titularidad del gobierno.

No, la pregunta tiene que ver con cuál ha sido el impacto sobre el bienestar de los mexicanos el que a lo largo de 40 meses (contabilizados desde septiembre de 2018) él haya tomado todo un conjunto de decisiones de política pública/política económica que no solamente han impactado de manera negativa el desempeño económico del país en este periodo sino, peor aún, impactarán profunda y negativamente en los años por venir, mucho más allá de 2024.

No es mi intención ponerle un número al costo de todo un conjunto de decisiones erróneas que el presidente ha tomado en diferentes ámbitos. Dado que cuantificar los daños es imposible va en su lugar, por si se les olvidó, un somero recuento de éstas decisiones y su impacto.

a) Cancelación del aeropuerto en Texcoco (y posteriormente la cervecería). Dio la señal de que no le importa el Estado de derecho ni le otorga valor a la certeza jurídica necesaria para que una economía de mercado funcione y se incentive la inversión. El resultado está a la vista: la formación bruta de capital empezó a caer a partir de esa decisión y ahora se encuentra al mismo nivel que hace una década. Sin inversión no hay manera de crecer y el PIB por habitante en 2024 será menor que en 2018.

b) Manejo de la pandemia. Rodeado de un conjunto de funcionarios incompetentes en el sector salud y más preocupado por el gasto y su popularidad, el presidente minimizó la gravedad. El resultado: más de 600,000 fallecidos; al costo sentimental de perder a un familiar hay que añadir el costo económico del fallecimiento de individuos que estaban en edad laboralmente productiva.

c) Abandono de la educación de calidad. El presidente, como si viviera en la Edad Media temprana, no le otorga ningún valor al conocimiento científico ni, por ende, a la educación de calidad. Sin acumulación de capital humano de alta calidad no hay forma de aumentar de manera sostenida la productividad factorial total ni, por lo mismo, crecer a tasas elevadas. Sin educación de calidad no hay movilidad social ascendente, se perpetúa la pobreza y la inequidad en la distribución de la riqueza.

d) La faramalla del combate a la corrupción. Con el argumento de combatir la corrupción y sin haber aportado en ningún caso evidencia alguna, canceló programas como Prospera, el Seguro Popular, las estancias infantiles y muchos otros, todos ellos con un claro beneficio social; con el mismo argumento destrozó el esquema de adquisición y distribución de medicamentos y generó un verdadero desastre. Igual canceló fondos y fideicomisos en educación, ciencia y cultura; la ignorancia avanzó varias casillas.

e) La reforma eléctrica. Sin que se haya aprobado la reforma constitucional, solo con las decisiones que ha tomado la inversión privada en el sector se detuvo. Sin abastecimiento de fluido eléctrico confiable y competitivo, se inhibe la inversión en todos los sectores de actividad económica y el crecimiento.

f) Tres proyectos sin sentido. Dos Bocas, Santa Lucía y trenecito con valor presente social negativo que destruyen riqueza nacional.

Y así nos podemos seguir; decisión tras decisión que en lugar de aportar para tener un país cada vez más desarrollado con mayor riqueza y más equitativo, le ha restado. El costo de la destrucción ha sido, y será, muy elevado.

