Hace muchos años, Jorge de la Vega, Secretario de Industria y Comercio, se reunión con don Fidel Velázquez. Paciente, le explicó que no había desabasto de ningún alimento. "No es cuestión de escasez, sino de carestía", respondió don Fidel.

Algo así vieron venir los gobernadores del Banco de México, quienes, a pesar de las presiones de Palacio, decidieron que las circunstancias desaconsejaban una adicional baja en las tasas de interés.

El Banco Central hace su parte para sortear una eventual alza de precios, como el inminente de las tortillas y la que esperan del precio del huevo, lo cual encarecería la canasta básica y no habrá subsidio para compensar el alza. ¿Éramos muchos y...?

Outsourcing, a nadie no importa costo social

En medio de ideologizada retórica, en Palacio Nacional anunció entusiasmada la titular del Trabajo Luisa María Alcalde algo que dicen, regulará la práctica del "outsourcing", aunque algunos afirman que lo elimina.

Quizá tengan razón estos segundos, a juzgar por la reacción empresarial. Desestimaron el reclamo de Coparmex. "es sindicato patronal", pero no respondieron la acusación de que el Gobierno ignoró a la IP.

Algo hay, cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín declara que el Gobierno rompió un acuerdo. Otra vez aquello de "ni los veo ni los oigo".

Contaminada, la relación con la Casa Blanca

Desde hace 25 años se edita en Washington "The Hill" un medio electrónico que cubra las actividades políticas de Washington, con especial concentración en las noticias en el Congreso de Estados Unidos.

Importa hoy lo que explica de los avatares de lo que, por culpa de Trump, es el proceso de transición más polémico desde hace dos décadas. Refleja también el sentimiento de quienes serán actores en el Washington de Joe Biden.

Gran perplejidad reflejan opiniones de personajes que seguramente estarán en la próxima administración federal estadunidense, por la reticencia de México a charlar con Biden: "Se contaminó la relación con la Casa Blanca por cuatro años", dicen.

NOTAS EN REMOLINO

Felicidades el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su cumpleaños 67. Buen viento y buena mar... No nos confundamos. Quizá hubo incuria en el pasado en las oras hidráulicas de Tabasco, pero este Gobierno ya cumplió 23 meses y no gastaron un peso en mantenimiento de bordos de contención... Ya exonerado el jalisciense Carlos Lomelí, participará en política. Por la omisión que le liberó, la SFP dirá como el Chapulín Colorado: "se me chispoteó" ... El asesinato de la alcaldesa veracruzana descubrió la cruel insensibilidad del gobierno de Cuitláhuac García, que la aisló y desprotegió. Es ensordecedor el silencio de las mujeres de Morena... Reciba Alfonso Durazo nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre, doña Luisa... Uno se pregunta si la "austeridad franciscana", como cualquier política neoliberal, acabará matando al Servicio Postal Mexicana, en medio de la indiferencia de la 4T... Estúpidas y mezquinas las impugnaciones presentadas contra las decisiones restrictivas tomadas por el Gobierno de Chihuahua. No hay otro calificativo para quienes hemos perdido amigos y familiares en la frontera norte...