En el mundo del revés en el que se encuentra México donde nadie puede pensar u opinar diferente a lo que dicta el paisano Presidente, ahora son nuestros médicos quienes se suman a la larga lista de enemigos del pueblo.

Recordemos que este gobierno nos prometió en campaña tener un sistema de salud mejor que el de los nórdicos, y en cambio destruyeron las instituciones y ahora son casi 36 millones de mexicanos quienes no tienen seguridad social. El cambio de modelo en salud ha sido un fracaso, sin reglas de operación, con compras centralizadas, desabastecimiento de medicinas, y donde el único perdedor ha sido el ciudadano.

Quienes gobiernan se empeñan en defender los programas sociales, pero la realidad éstos terminarán por colapsar las finanzas públicas y las de cada mexicano. Miren este dato revelador: según el Inegi en los dos últimos años de este gobierno el gasto privado de los mexicanos en salud aumentó 40%. Entonces quienes reciben pensiones, paralelamente se las están gastando en medicinas y tratamientos que el mediocre sistema de salud mexicano les está negando.

La realidad es que nuestros médicos lejos de ser los enemigos del pueblo son unos héroes, que en condiciones terribles estuvieron al frente de una pandemia y siguen trabajando en medio del caos que significa el nuevo INSABI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo hay 305 mil médicos en todo el país, es decir 2.4 médicos por cada mil habitantes lo que es inferior a la media de la OCDE de 3.5 por cada mil habitantes, y el pago promedio por una hora de trabajo es de $100 mucho peor que otras profesiones; además, muchos de ellos tienen que pagar transporte de hasta tres horas de su propio sueldo para atender comunidades marginadas, ya que el gobierno eliminó todos los apoyos existentes.

Por eso, indistintamente de que el sueldo de los cubanos se irá en 90% a las arcas de ese gobierno dictatorial, es una burla para la ciudadanía la contratación de los 500 médicos cubanos, en lugar de pensar en mejorar las condiciones de nuestros médicos.

Debemos exigir un sistema de salud centrado en las personas porque la salud es un importante igualador social y es esencial para poder realizar todas nuestras actividades. Se debe impulsar la atención primaria con un enfoque predominantemente preventivo, acceso ágil y transparente a medicamentos, y más clínicas y laboratorios de proximidad para acercar los servicios a la población y no al revés.

Pero en México la salud no es prioridad. Como ex legisladora federal y ahora local he tenido la oportunidad de recorrer los municipios de Tabasco, y con tristeza veo instalaciones de salud abandonadas, lejanas, sin medicinas ni doctores. En “Los Pájaros”, Jonuta hay una Casa de Salud cerrada desde hace meses, y los vecinos tienen que acudir con un joven doctor que presta amablemente sus servicios desde casa. Y sigo acumulando decenas de casos que he documentado y he hecho llegar a las autoridades.

Otro ejemplo. Nuestra Secretaría de Salud dejó caducar más de 100 mil cajas de diferentes medicamentos para enfermedades importantes como el VIH, cáncer, asma y diabetes. Tristemente, uno de los medicamentos con mayores cajas caducadas fue el metotrexato en solución inyectable de 50 miligramos que es utilizado en el tratamiento del cáncer y leucemia, especialmente en niños y niñas.

Si esto pasa en Tabasco, la tierra del Presidente, ¿cómo estará el resto del país? Pobre México, se cae en pedazos.