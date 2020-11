Candil de la calle y oscuridad de su casa. Así, el sistema de salud pública en México.

Comenzó la compra de medicamentos, por primera vez, vía UNOPS. La adquisición más grande que tendrá este organismo internacional (32,000 millones de pesos). A decir de las autoridades se busca abaratar costos y tener abastecimiento. Lo cual, ya comienza a ser una formula poco factible en territorio nacional, dado que tanto el IMSS, al mando de Zoé Robledo e ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez, sufren grandes estragos de desabasto de medicamento y dispensarios médicos, así como una falta de mantenimiento de muchos aparatos, tales como, el de radiología, tomógrafos y algunos más.

El pago de dichos servicios se ha retrasado entre ocho meses y un año, y si bien las empresas estaban acostumbradas a financiar hasta tres meses, no así los niveles actuales cuyos costos pueden caerse hasta el 50% de frente a este financiamiento obligatorio.

Nos comentan que aún cuando el Gobierno Federal cuenta con una buena relación con la Iniciativa Privada, en materia de salud, la realidad del dicho al hecho, no se ha dado ningún paso.

Por el contrario, las limitaciones que se dan con esta nueva estrategia de compras en materia de salud, violan los beneficios que conlleva el que México cuente con acuerdos comerciales, como el que las empresas de algún país involucrado puedan tener preferencia en los procesos de licitación.

No se tiene certeza de los registros sanitarios, y pone en desventaja los tiempos de pago. Hoy serán previos, ¿y los anteriores seguirán con los retrasos?

En esta nueva realidad de salud, esquemas como la distribución, almacenamiento y precios, parecen ser algo colateral.

Los temas preocupantes son que las condiciones en las licitaciones no se avecinan en un terreno parejo, en materia de aparatos de tecnología avanzada que va desde aparatos para radiografía hasta tomógrafos, entrarán a la competencia de forma desleal, en condiciones fiscales disparejas.

Situación que podría seguir haciendo estragos para el sistema de salud, porque el sólo se vislumbra la compra de aparatos dejando poco claro el esquema de mantenimiento.

O será que se olvidó el pésimo funcionamiento que se tuvo en salud pública con la compra de respiradores, ahora con el Covid-19, y que, en muchos casos, nos dicen, no sirvieron porque no había quien diera la capacitación para su buen funcionamiento.

Las reglas del juego actual no sólo no están claras, sino que el INSABI, cuyo instituto será estratégico para los pagos y regulación, aún no termina de constituirse, colapsando muchos procesos, inventarios y pagos.

Lo más lamentable es que los procesos legales, es decir, las demandas ya no se hicieron esperar. Las firmas de aparatos médicos ya comenzaron a utilizar esta vía de la ley, en busca de que se cumplan las reglas nacionales e internacionales. Hablamos de un gremio de 35 empresas que cuentan en México con 45 plantas, una inversión de 14,000 millones de dólares y genera un empleo de 160,000 empleos directos, y unas seis veces más. Todo sea, dicen, porque se establezca una certeza jurídica en México.