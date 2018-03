La semana próxima, anuncia el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, se hará público el protocolo a seguir para darles seguridad a los candidatos presidenciales, la cual ellos decidirán si la aceptan.

Es innegable que conforme se acerque el día de la elección presidencial el lenguaje de los partidos y sus candidatos será más violento y sería ingenuo suponer que la violencia verbal no se convierta en violencia física, como ya se comprobó en 1994.

Quizá algunos candidatos prefieran disponer de su propia seguridad, no de la seguridad de los profesionales del Estado, pero aún aquellos que afirman “ser cuidados por el pueblo”, no deben olvidar que a Colosio lo mataron rodeado de una multitud que, innegablemente, era el pueblo.

El mito de las cotizaciones baratas

Hace tiempo, en alguna dependencia descubrieron que un contrato dado a una empresa privada, a pesar de que en el papel lucía como el más barato, “el más económico”, dirían algunos, la letra chiquita lo hacía el más caro.

Aun así, fue imposible cancelarlo cuando vino la renovación, porque anticipadamente se armó una poderosa campaña mediática, en la cual presionaron no pocos personajes de los medios, a favor de “la cotización más barata”-

Algo a considerar ahora que en tantos medios salen algunos a defender las cotizaciones baratas. Sólo habría que preguntarle: ¿Ya hicieron números a partir de una cuidadosa lectura de la letra chiquita de los contratos? ¿No? Pues callen hasta que lo hayan hecho.

Veracruz: ¿y las propiedades incautadas?

Así como su colega de Chihuahua, el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes ha anunciado, desde que tomó posesión la confiscación de fincas y propiedades diversas del ex gobernador Javier Duarte.

Válido, sin duda, el argumento de la corrupción de su antecesor, pero apenas ayer anunció el decomiso de una propiedad más, no del ex gobernador, sino de alguno de sus excolaboradores. ¿Y uno se pregunta?

¿Qué hará el gobierno veracruzano con tantas y valiosas propiedades?

¿Se convertirá en el administrador de incontables ranchos, haciendas y propiedades? ¿Y las utilidades? O, si como se ha dicho, para que el dinero vuelva a pueblo veracruzano hay que venderlas, ¿quiénes serán los afortunados en “ganar” los concursos para comprarlas? Conste, es pregunta.

NOTAS EN REMOLINO

El ciudadano y la ciudadana de a pie tienen derecho a asombrarse al enterarse que las Afore invirtieron en los bonos que financian la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero quienes estamos en los medios no tenemos ese derecho, pues sabemos que inversiones así se hacen desde casi dos décadas. Y si no lo sabemos, ¿en qué planeta vivimos durante esas décadas?... El gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca reacciona indignado con su colega de Nuevo León, con una suerte de frustración porque descubrió que la alternancia no detuvo la violencia… Algunos nos reclamaron nuestra posición sobre la objeción de conciencia.

Lamentamos no coincidir con quienes, en estos temas, terminan por

revelar que tienen una doble escala de valores… Habría que preguntarles a los directivos de Morena si apoyan el pleito que tiene ahora la sección 22 del magisterio oaxaqueño con los pobladores de Nochixtlán, porque éstos se oponen que “los profesores” bloqueen la carretera… El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador presiona a la CCE para que organicen la mesa sobre el aeropuerto de la ciudad de México… Rebeca Clouthier será candidato panista, mientas que su hermana Tatiana es vocera de Morena. Bien pueden decir lo que los viejos

revolucionarios: “… somos de los mesmos, pero andamos devididos” …