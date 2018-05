Si uno es realista debe reconocer que es alta la posibilidad de que Donald Trump siga como inquilino de la Casa Blanca hasta el 2024, o sea, dos sexenios de la Presidencia de México.

Por eso, al escuchar lo dicho por los candidatos presidenciales sobre cómo, en caso de ganar, manejarían la relación con Estados Unidos, uno se queda con la sensación de que aún no deciden cómo.

Las narrativas de campaña sólo demuestran que tienen razón los norteamericanos al decir “talk is cheap” y uno espera —casi reza—, que no hagan lo que han dicho, no deben jugar con el futuro de 125 millones de mexicanos.

Las útiles experiencias de los debates

Aunque al INE le queda poco tiempo para que llegue la fecha del tercer debate presidencial, a celebrarse en Yucatán, el próximo 12 de junio, bien podrían ajustarse las innovaciones introducidas al aplicar el modelo “town hall” a los debates presidenciales.

De cómo transcurrió el debate del pasado domingo deben aprovecharse las experiencias, entre ellas, la facilitación de que los candidatos confronten directamente las ideas de sus adversarios, lo cual pueden propiciar los moderadores.

Si se hace una buena selección de los ciudadanos que hagan preguntas, se facilitará el diálogo con ellos. Claro, para ello habrá que convencer a los candidatos y sus equipos para que dejen de tenerle miedo a los ciudadanos de a pie.

Encrucijada para la señora Zavala

Es un hecho que la señora Margarita Zavala ganó reconocimiento político al anunciar el retiro de su candidatura presidencial independiente como un reproche a la legislación que hace casi imposible el éxito de esas fórmulas para participar en una elección, especialmente en una presidencial.

Tal acción, complementada con el anuncio de que dejaría a sus seguidores y simpatizantes en libertad de votar por la opción de su preferencia, le ganó el respeto, por considerarla un gesto generoso.

Por eso uno prefiere considerar rumores perversos los que afirman que en los próximos días anunciará que se une a la candidatura de Ricardo Anaya, quien la ofendió gravemente y fue causante de su renuncia al PAN. No sería un gesto digno.

NOTAS EN REMOLINO

Tal parece que la bióloga Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL desde 2008, no fue consultada por Andrés Manuel López Obrador para postularla como embajadora ante la ONU de un eventual gobierno morenista. Cuando menos es una falta de educación... Muy sospechoso bloqueo del cruce fronterizo de Nuevo Laredo, pues reclaman algunas “desapariciones”, las cuales atribuyen a personal de la Marina, precisamente la dependencia que ha combatido enérgicamente a las bandas criminales que han asolado a Tamaulipas... Por cierto, las expectativas económicas que ha generado Morena podrían a mediano plazo convertirse en reclamaciones que luego no podrían ser atendidas... encabezó el presidente Enrique Peña Nieto la ceremonia del Día del Politécnico, y recordó al general Lázaro Cárdenas, que fundó el IPN... fue asesinado un capacitador del INE en Guerrero. Y todavía hay corazones sangrantes que piden “comprensión” para los criminales... Tal parece que el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, ya se convenció de que sus conferencias mañaneras no han conseguido fijar la agenda informativa cotidiana... A pesar de los pesares, funciona la colaboración por la Iniciativa Mérida y se capacita a los policías de Baja California Sur...