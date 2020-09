La década de los setenta nos dejó demasiadas memorias. Desde canciones que aún nos hacen tararear “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay dios” hasta la publicación del Código Fiscal de la Federación de 1977 donde, según el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Tomo IV, Julio de 1996) en su página 17ma, “se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios”.

Traduciendo un poco, la labor del estado no es entregar en concesión sus activos para sanear las arcas del estado cobrando a precios de mercado sino asegurar que se cubre el valor del activo otorgado y se provee un servicio u obra que beneficie de forma directa a la población. Obviamente, al no ser experto en derecho mexicano (ni pretendo serlo) acudí a dos altos ejecutivos – no se preocupen que ninguno de ellos trabaja para una empresa prestadora de servicios o de infraestructura – para asegurarme de que mi lectura de la normativa mexicana ha sido correcta.

Aclarado el tema pueden imaginar mi sorpresa al enterarme que en la Gaceta Parlamentaria del martes 8 de septiembre de 2020 (Número 5604-E) se proponen cambios en la Ley Federal de Derechos al presente proceso de asignación de bloques de espectro radioeléctrico en las bandas que van de 814 a 824 MHz, 824 a 849 MHz, 859 a 869 MHz y 869 a 894 MHz; así como también las de 614 a 698 MHz y 1427 a 1518 MHz; y de 3300 a 3400 MHz y 3400 a 3600 MHz.

las justificaciones que se dan para los cambios se encuentra la afirmación de que en México “las cuotas de los derechos que se cobran en México por estas bandas de frecuencias se encuentran por debajo de sus referencias internacionales, de conformidad con una muestra de valor tomada de esta banda de frecuencias en 14 países, representando el 34% de la mediana y constituyendo sólo una quinta parte del promedio de las mismas”.

Sin embargo, no se menciona el nombre de los 14 países utilizados en la muestra. Considerando que entre estados independientes y otros territorios en el mundo contamos con más de 200 jurisdicciones que efectúan procesos de asignación de espectro radioeléctrico una muestra de menos del 7% aparte de no ser representativa da la impresión de ser aleatoria si se considera que según datos presentados por entidades como la OCDE o Nera Economic Consulting los montos recaudados por el estado mexicanos por sus concesiones de espectro son más altas que el promedio. ¿Quién tiene la razón?

Asimismo, en un análisis de los resultados de la asignación de 120 MHz espectro en 2.5 GHz que concluye el 6 de agosto de 2018, la consultora regiomontana Telconomia muestra que los precios por MHz/Pop pagados en México fueron los terceros más caros en una muestra de 15 procesos. Lo anterior sin olvidar las numerosas quejas que han presentado a través de los años distintas empresas al gobierno resaltando el alto porcentaje de los ingresos que representan los pagos anuales por uso de espectro para aquellas empresas que ofrecen servicio móvil.

mejor muestra que la decisión de un operador de mantenerse ofreciendo servicio, pero haciendo la transición hacia operador móvil virtual justificando su decisión por el costo del espectro. Hay que hacerse ciego, sordo y mudo a las numerosas declaraciones de comisionados pasados y presentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones afirmando una y otra vez que los precios de espectro radioeléctrico de México son contraproducentes si lo que se busca es fomentar la inclusión en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) e impulsar la transición hacia la transformación digital.

Por último, sin animo de extenderme demasiado, la propuesta de ley incluye el siguiente párrafo: “los sistemas de telecomunicaciones con tecnología 5G podrán prestar servicios móviles de quinta generación, los cuales serán completamente diferentes a los servicios actuales de tercera y cuarta generación, toda vez que permitirán llevar a cabo comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia. Por tal motivo, es relevante preparar un esquema tributario que permita el desarrollo y despliegue de redes de este tipo en nuestro país, ya que proporcionarán acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones entre los que se incluyen los servicios móviles avanzados”.

Sería conveniente que cuando se redacten normas que impacten al sector de telecomunicaciones que hagan referencia a tecnologías o servicios los autores del documento consulten a especialistas técnicos. Por ejemplo, se menciona que los sistemas 5G (siendo este un termino comercial para los Releases 15 y 16 del 3GPP) son completamente distintos a los 3G y 4G. Teniendo en cuenta que LTE (o sea, 4G) es una red totalmente IP que con las condiciones adecuadas puede alcanzar velocidades cercanas al 1 Gbps con latencia de hasta 10 ms, lo que nos espera con 5G no es completamente distinto sino una evolución para mejorar este desempeño.

¿Por qué tanto énfasis en algo que aparenta no ser importante? Sencillamente porque es obvio que las autoridades están tratando a las tecnologías móviles como entes estáticos donde los cambios suceden de generación en generación en lugar de verlos como un proceso de evolución constante donde cada 12 a 24 meses surge una actualización que mejora el desempeño de la tecnología. Por ejemplo, cuando se hace el primer lanzamiento de LTE este representaba el Release 8 estandarizado por el 3GPP y daba velocidades comerciales pico de 12 a 20 Mbps. El LTE Pro es el Release 14 y el 5G NSA que se lanza comercialmente durante 2019 en Corea del Sur, Estados Unidos y Uruguay, entre otros países, era el Release 15.

Cuidado, mucho cuidado, intentar regular por tecnologías especialmente en un entorno IP, sobre todo si no se tiene idea de como funciona o cuales son sus capacidades y desempeño. Lo anterior sin olvidar que, en México, como es mejor practica internacional, se regulan servicios y no tecnologías.

Que contrario a Pedro Navaja, esperemos que el final de la política de administración de espectro radioeléctrico de México no se convierta en una novela kafkiana de callejón.