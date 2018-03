Si como dicen los siempre bien informados, es inminente la llegada de Luis Videgaray a Relaciones Exteriores y la salida de Claudia Ruiz Massieu, el cambio lo habría obligado la elección de Trump.

Sería un relevo a partir del pragmatismo, un relevo terso, sin rezongos ni indisciplinas. Inteligente, como es, Claudia Ruiz Massieu asumirá el presente, consciente de su valía.

Empero, surge una duda, si la influencia Trump provoca un relevo en el gabinete presidencial, debemos prevenirnos para impedir que se extienda hasta pretender ser influencia determinante en la sucesión presidencial.

Mancera traza su propia ruta

Al estilo reyesheroliano, el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera avanza sin prisas, pero sin pausas, para marcar su propia y personal ruta hacia una eventual candidatura presidencial.

La fuerza del gobierno de la Ciudad de México es la plataforma para que, poco a poco teja una red de relaciones con gobiernos de los Estados, la cual le permite extender su presencia más allá del Altiplano.

Ha visto el tablero perredista y sabe que, no importa la estridencia de las tribus del PRD, porque al paso de los días es evidente que en el partido del sol azteca no hay figuras.

Seguridad: ¿dónde está el Congreso?

Al cierre de 2016 se multiplican los análisis negativos y las críticas por la persistencia de problemas de seguridad en varias entidades, que sin titubear culpan al gobierno de la República.

Curioso, nadie reclama a los diputados y senadores que han retrasado la aprobación de iniciativa que son cruciales para fortalecer la política nacional, estatal y municipal de seguridad.

Cosas de los tiempos electorales, pues la falta de acuerdos en el Congreso es porque los partidos no quieren perder el tema de la seguridad, aunque, para decirlo coloquialmente, al país de lo cargue el payaso.

NOTAS EN REMOLINO

Aunque tanto los partidarios de la señora Margarita Zavala y los del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle presionan para que Ricardo Anaya se defina, el queretano no lo hará, pues para él los resultados de las elecciones de Coahuila, Nayarit y Estado de México son cruciales. Serían su plataforma... Una tarea de justicia la de la historiadora Bertha Hernández, al rescatar la figura de don Martín Luis Guzmán, mexicano y revolucionario de excepción, soslayado por los que viven del rencor... Falta poco ya para que sea completados los relevos de los gobernadores que en 2010 entusiasmaron tanto, por significar la alternancia. La verdad es que en algunos Estados salió más caro el caldo que las albóndigas... Quizá por la sequía informativa, pero algunos coquetean con el rumor de que el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes iría a una posición federal al término de su gestión... El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco , ha decidido cerrarse a entrevistas o conferencias de prensa a los medios locales. Claro, no desaíra a los llamados nacionales. No es para tanto... Preocupa a los habitantes de Baja California Sur la creciente violencia en la entidad, pues la perciben como amenaza a la industria turística, el sustento económico de los bajacalifornianos...