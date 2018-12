En el año 2019, habrá un cambio de rumbo en el viejo continente. La crisis del 2008, la más grave desde la posguerra, vino a poner en tela de juicio décadas de apuesta al neoliberalismo económico, anclado en los tratados de integración europea. Aun en la etapa más fuerte de la crisis, Alemania logró imponer a sus socios un tratado internacional que pregonaba una “regla de oro”: la prohibición del déficit presupuestario.

Si bien es cierto que los países europeos habían puesto en marcha estas políticas neoliberales desde los años 50, tenían dos instrumentos para hacerlas más aceptables para las capas más vulnerables de sus poblaciones: la redistribución gracias al impuesto y al presupuesto nacional, y políticas keynesianas para controlar el desempleo y mejorar las infraestructuras.

El proyecto europeo ya no permite el uso de esas opciones. Los tratados permiten imponer la aplicación de las reglas neoliberales, pero no la compensación para las capas más vulnerables de la población. Al mismo tiempo, la Unión Europea no fija la policía tributaria y tampoco puede redistribuir masivamente fondos, pues su presupuesto representa apenas 1% del PNB del continente.

Los estados miembro son los que han frenado la armonización fiscal (en particular los paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo y en menor medida Austria, Chipre, Malta y los Países Bajos) y han incrementado la tributación a nivel europeo (sobre todo los que pagan más de lo que reciben del presupuesto, como son Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos). Por eso, la integración europea está vista siempre de forma más negativa por los ciudadanos que ven en ella no una defensora del modelo social europeo sino un peligro para este modelo. Se advertía ese problema desde los años 90 del siglo pasado cuando Jacques Delors, el arquitecto del euro, temía que en el futuro hubiera una Europa de los empresarios, pero no de los trabajadores, por lo que reclamaba una verdadera integración social y no solamente económica. Al dumping fiscal, se agregó el dumping social con la adhesión de los países de Europa central y oriental.

Uno a uno, los países europeos vieron a los populistas hacerse del poder. Fue primero el caso de Grecia, duramente azotada por ellos, y luego en Europa central: Polonia, Hungría, República Checa, Austria y Eslovenia. Ahora progresan en el corazón fundador de Europa Bélgica, Países Bajos, y cada vez más en Alemania. En Italia, ya conquistaron todo el poder.

Pero siguiendo la pauta histórica, la casi revolución en Francia es la que podría detonar un giro radical en el proyecto europeo. Los gilets jaunes (chalecos amarillos) no ponen en tela de juicio la necesidad del cambio climático o la integración europea. Sólo exigen más justicia en la distribución de los beneficios de la globalización.

Algunas semanas después de que lo hiciera Italia, Francia pone ahora en duda la sabiduría de las reglas impuestas por Alemania en cuanto al déficit presupuestario.

Si se quiere evitar la toma de poder de los populistas en todos los países europeos y en el Parlamento Europeo el año próximo, Alemania y las instituciones europeas tendrán que introducir en toda Europa el debate social que se está dando en Francia.

Europa debe proteger a los ciudadanos contra los excesos de la mundialización, no exponerlos más.

*Jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.