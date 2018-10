La semana pasada comenté que el diputado Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa para modificar la Ley del Banco de México (Banxico). Propone que parte de las reservas internacionales (RI) se utilicen para financiar el crecimiento económico o liquidar deuda pública externa. Este último caso tiene la complicación adicional de que el deudor de esa deuda es el gobierno federal, no el banco central. Para analizar esta propuesta se requiere señalar primeramente cuál es el objetivo de las RI. El artículo 18 de la ley del banco establece la razón: para “coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”. Es decir, intervenciones cambiarias no directas de acuerdo con las reglas del régimen de libre flotación.

Para un banco central mantener RI es costoso. Por un lado, obtiene un rendimiento de su inversión (la tasa de interés externa), pero por el otro lado incurre en un costo al acumular reservas, pues éstas se adquirieron con pesos y si la demanda por base monetaria no absorbió dicho aumento de liquidez, tiene que realizar, para evitar presiones inflacionarias, operaciones de compensación monetaria con valores que pagan la tasa interna.

Un trabajo de un investigador del ITAM (Tiago Tavares, “The role of international reserves in sovereign debt restructuring under fiscal adjustment”, mayo 2018) explora la cuestión del costo de las RI y por qué un país como México con una elevada deuda pública externa a la vez mantiene un aparente elevado nivel de RI. Su respuesta es que las RI —ante posibles eventos de repudio (default) de deuda externa del gobierno— actúan como un seguro precautorio. Es decir, un nivel elevado de RI tiene el beneficio, ante una crisis, de fungir como un fondo precautorio para suavizar dicha crisis.

Lo anterior proporciona argumentos en contra de que el Banxico se deshaga de una proporción importante de RI, al margen de la complicación de cómo lo podría hacer. Recuérdese que en principio un banco central no puede regalar reservas por el problema de contraparte y por la mecánica de la política monetaria.

Así, si a los objetivos mencionados de mantener RI se adiciona el de tener un seguro contra posibles crisis, se dificulta poder determinar qué son reservas “excesivas”. Ante el cambio de gobierno y varias incógnitas alrededor de sus intenciones de política económica, más vale no tocar las RI y dejar que el Banxico tenga esa fortaleza ante alguna contingencia. Por eso se llaman “reservas”.

Así, la iniciativa del diputado Robles no es viable para ninguno de los argumentos que expresa: un mandato dual, financiar proyectos mediante emisión primaria y destinar RI en forma directa para el crecimiento económico. Son ocurrencias peligrosas.