Las giras de “agradecimiento” que realiza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, además de mantener viva la llama de la esperanza entre quienes lo siguen a él, no necesariamente a Morena, intenta hacer realidad una vieja definición del poder presidencial.

El 1 de noviembre de 1989, Ernesto Ruffo Appel, a punto de jurar como gobernador de Baja California, dijo a Víctor Manuel Liceaga Ruibal: “Yo reconozco que el jefe político de los gobernadores es el presidente de la República”.

En sus reuniones con cada mandatario estatal, el presidente electo ofrece respaldar los proyectos de sus entidades, está implícito, y así ha quedado demostrado que cada uno de esos gobernadores compromete su respaldo. A plena vista, a siete semanas de tomar posesión ya asume el control político de la República.

Frontera: el diablo está en los detalles

En eso que Rafael Pérez Gay califica de “rápido y furioso”, hasta los medios nos dejamos llevar por la espectacularidad de los anuncios en la Casa de la Transición, y nadie se ocupa de buscar a los protagonistas para averiguar detalles de los programas.

Así, luego de la reunión que allí tuvieron los gobernadores de las entidades del norte, las cuales, se anunció hace ya semanas, serán beneficiadas con una reducción de impuestos en lo que se llama Plan de Zona Libre para la Frontera Norte, queda claro cuántos detalles faltan.

Los habrán de pulir los mandatarios con Carlos Urzúa y con Graciela Márquez Colín, pues también quedó claro que los cálculos económicos no están terminados, ni tampoco el blindaje que impida que salga más caro el caldo que las albóndigas.

El cambio es despido, Morena dixit

Con satisfacción anuncian los coordinadores de las bancadas de Morena del Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado, los miles de despidos que se hace de personal de la Cámara de Diputados y del Senado.

No dude usted que muchos de esos mismos empleados votaron por Morena en la elección presidencial del pasado 1 de julio, pero nunca supieron que al hacerlo estaban camino al desempleo.

Nadie les dijo que en cuanto a muchas plazas del Ejecutivo y del Poder Legislativo el significado del cambio sería que tendrían que sumarse a las estadísticas del Inegi que cuentan a los mexicanos sin trabajo.

NOTAS EN REMOLINO

Tal parece que cada miembro del equipo del presidente electo trae su propia agenda bajo el brazo, y no necesariamente coincide con la agenda de Morena. Prueba es que del recorrido por las obras del NAIM se puede concluir que el objetivo es crear un conflicto político donde no lo hay... Por cierto, alguien en la Casa de la Transición no quiere al ingeniero Javier Jiménez Espriú. Sólo así se explica que lo hayan enviado a caminar durante siete horas... Tampoco es como para que nos la creamos. Aunque el presidente electo convoque a 50,000 jóvenes a incorporarse al Ejército, la Marina y la Policía Federal, no significa que esos millares de jóvenes acudirán en tropel a alistarse... Desaparece el 30 de noviembre el Estado Mayor Presidencial. Ah, pero el 1 de diciembre, ya encuadrados en el Ejército, escoltarán a los invitados a la toma de posesión... Mi difunta mujer, orgullosa de que nuestro primer hijo tuvo educación básica en escuela de educación especial, daría cumplida respuesta a ministros y progresistas que afirman que ahí se le discriminó. Repetiría la histórica frase de Porfirio Remigio...

[email protected]