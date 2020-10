Las esperanzas de un estímulo fiscal preelectoral en Estados Unidos se están desvaneciendo silenciosamente, advierte Paul Donovan, economista en jefe de UBS Global Wealth Management.

Mencionó que el mercado laboral estadounidense se acerca a un cambio. Las empresas con futuro se apresuraron a volver a la normalidad, lo que provocó un aumento inicial del empleo.

Recordó que los oradores del BCE y la Reserva Federal abarrotan la agenda nuevamente, pero es poco probable que digan algo interesante. “El interminablemente tedioso divorcio entre la UE y el Reino Unido continúa y no se garantiza que no diga nada interesante. Recuerde, a pesar de todo lo que se habla de plazos, el Brexit nunca termina. No se llama interminablemente tedioso por nada”, finalizó.

Mercado Pago, el brazo fintech de Mercado Libre, presentó su relanzamiento de marca con una campaña regional y su primer spot publicitario.

La campaña “De ahora en adelante” muestra cómo Mercado Pago posibilita la inclusión a los servicios financieros. Una corbata retrata las complejidades que deben atravesar las personas en las instituciones financieras tradicionales y las barreras que presenta el mundo de los servicios financieros.

La campaña, donde las corbatas cobran vida para dejar en claro que la democratización de las finanzas empieza desarmando sus nudos, fue creada por la agencia GUT para México, Brasil y Argentina.

Aún con crisis sanitaria y neblina económica, los negocios siguen adelante y ahora es Morgan Stanley, pues ya amarró la compra de Eaton Vance Corp, por lo que desembolsará alrededor de 7,000 millones de dólares en efectivo y acciones.

Y es que esta inversión tiene perspectivas interesantes, dicen los que saben, pues con él pretende ampliar rápidamente su negocio de gestión de inversiones y añadir más ofertas para los clientes.

Esta inversión también es parte de la estrategia del presidente ejecutivo James Gorman para transformar a Morgan Stanley en uno de los mayores administradores de dinero del mundo, a través de una serie de compras que comenzaron justo antes de que se hiciera cargo de la empresa hace más de una década.

Los negocios de administración de patrimonio e inversiones de Morgan Stanley ya representan entre el 40% y el 50% de los ingresos del banco. Agregar Eaton Vance casi duplicaría los activos bajo administración dentro de la división de inversiones en comparación con el 30 de junio e impulsaría los ingresos anuales del negocio en alrededor de un tercio. “Eaton Vance es un calce perfecto”, dijo Gorman.

Los accionistas de Eaton Vance recibirán 28.25 dólares por acción en efectivo y 0.5833 acciones de Morgan Stanley por cada acción que posean, lo que representa una prima del 38% con respecto del precio de cierre de Eaton del miércoles. Las dos empresas esperan que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2021, dependiendo de las aprobaciones regulatorias.

Corporación Interamericana de Entretenimento recurrió al mercado de deuda local para hacer una colocación de certificados bursátiles, con lo que levantó 500 millones de pesos, a dos años. Los recursos serán para pagar sus pasivos.

La emisora, que se dedica a la organización de eventos y festivales en vivo en México y Colombia, realizó esta primera emisión como parte de un programa de colocación por un monto total de hasta 2,000 millones de pesos.

La deuda que liquidará consiste en los certificados bursátiles que emitió en el 2017 en el mercado local, por un monto inicial de 500 millones de pesos y tiene como fecha de vencimiento original el 15 de octubre de 2020.

CIE opera en una industria, cuya actividad se ha frenado por el confinamiento, lo cual implicó el cese temporal de conciertos y otros eventos de entretenimiento en vivo, como los deportivos y de ocio.