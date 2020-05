Cada día se acumulan más casos y muertes debidos a la pandemia de COVID19. A la fecha se han registrado 3.8 millones de casos confirmados en el mundo, de los cuales una tercera parte se han recuperado, 60% siguen activos y 7% murieron. Con estos números se puede decir que hay suficientes casos infectados para seguir contagiando y dispersar el virus por todo el mundo ante la ausencia de vacuna, y que la letalidad de los confirmados acumulados a nivel global es de 6.9%. Aunque esta cifra varía de 15.9% en Bélgica a 0.1% en Singapur. El 6 de mayo se registraron en el mundo alrededor de 7 mil muertes y 94 mil casos. En este universo de confirmados, México se encuentra entre los diez países que más contribuyeron a la estadística de muertes y casos ese día.

El universo de los confirmados se amplía cuando nos referimos al universo de los estudiados. En un periodo de más de cien días se han realizado 42 millones de pruebas para detectar SARS-COV-2, lo cual representa 0.54% de la población del planeta. En ese mismo periodo, México acumula 110 mil pruebas, 0.087% de la población del país. El día de ayer se hicieron 1.3 millones de pruebas y en México 5,330. El 6 de mayo, 21 países hicieron más de 100 pruebas por cien mil habitantes y México 4.2 pruebas para la misma cantidad de población. En el mundo reportan 179 países que hacen pruebas y México ocupa el lugar 122 si se ordenan de mayor a menor número de pruebas acumuladas per cápita.

A la fecha, solo un país ha podido hacer pruebas a más de 15% de su población. Islandia con 341 mil habitantes, presenta una de las tasas de casos confirmados más altas del mundo, pero de ellos 95% se han recuperado y su letalidad de confirmados 0.6%. Cuando un país ha estudiado a 1 de cada 7 de sus habitantes, tiene suficiente autoridad para responder dos preguntas clave: la tasa de infección del virus anda entre 0.8 y 1.0% y la fracción de la población infectada que morirá está entre 0.5 y 0.7% (letalidad de la infección en la población). Resultados parecidos, aunque con pequeñas variaciones, se obtienen de los estudios desarrollados en el crucero Princesa Diamante (única comunidad completa), y en algunas áreas de China, Corea del Sur, Singapur, o de Alemania, Italia y España.

Ante la inaceptable ausencia de pruebas para poder entender la magnitud del problema, algunos hemos caído en la tentación de aplicar a los 128 millones de mexicanos las proporciones obtenidas en los estudios mencionados, pues el universo de los confirmados que nos reportan diariamente es insuficiente. Otros han optado por aplicar “ponderadores” para estimar la magnitud de la pandemia y acercarse con ello a lo que posiblemente este sucediendo fuera del universo de los confirmados. A lo mejor, en este grupo se incluyen los llamados “centinelas”. Pero más allá de la precisión de las estimaciones de infectados, necesitamos dejar muy claro que el universo de los confirmados no nos alcanza para planear la fase que sigue y preparar la salida de la población que se cuidó.

Con dificultades, pero con la incertidumbre de enfrentar a un virus desconocido, se aceptó entrar en cuarentena porque era una herramienta de mitigación que permitiría evitar la propagación. Con distancia geográfica, pero cercanía solidaria, se presenció la tragedia de España, Italia y Nueva York, por lo que no resultan desconocidas las dificultades que pasa el Sistema de Salud por la fuerte demanda de camas y ventiladores. Aunque, día a día se informa sobre la disponibilidad de los recursos hospitalarios y en qué entidades hay más presión por atender pacientes graves, no queda claro, cuando se podrá salir a la calle con confianza.

Tampoco queda claro cómo van a conducir la transición a la vida cotidiana, de la mitigación que se ha logrado con el aislamiento voluntario. Si levantamos demasiado pronto, no hay razón para pensar que no tendríamos una propagación exponencial. Casi toda población es susceptible y está en riesgo.

Así como ya existen criterios para la asignación de recursos limitados para salvar vidas de los hospitales cuando los pacientes se encuentran en fases de alta complejidad de COVID19, también nos atrevemos a proponer que se establezcan criterios para la asignación de recursos en fases en la que se precisa el diagnóstico oportuno y la identificación de la población que requiere asilamiento y tratamiento ambulatorio. No podemos seguir haciendo pruebas a 29% de los pacientes ambulatorios del IMSS por falta de insumos, así como, no podemos aplicar pruebas solo a pacientes hospitalizados o que presentan síntomas severos. Pedimos una actitud proactiva y no reactiva de las autoridades.

La aplicación de pruebas también salva vidas y hay muchas lecciones que aprender de otros países. Si no se expande el universo de los estudiados no se podrá saber cuándo es el momento adecuado para relajar la cuarentena.

*El Doctor Rafael Lozano es profesor de la Universidad de Washington

Twitter: @DrRafaelLozano