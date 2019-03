Otra vez, un pequeño grupo de profesores de la CNTE bloquearon el edificio de la Cámara de Diputados e impidieron que se reunieran los legisladores a discutir un dictamen sobre la reforma educativa, sin el cual, no de puede discutir la correspondiente reforma constitucional.

Y, también otra vez, queda probado que el gobierno de la República ha quedado atrapado en su propio discurso, uno que rechaza tajantemente el uso legítimo de la fuerza.

Un minúsculo grupo impunemente no deja sesionar a una de las Cámaras del Congreso de la Unión y las autoridades no hacen nada, lo cual viene a desmentir el discurso de que “nadie por encima de la ley”. La CNTE prueba que ellos sí.

EU, nos imponen legislación laboral

En las negociaciones de la “modernización” del TLCAN con el gobierno de Donald Trump, se aceptaron condiciones que tienen el objetivo que la legislación laboral mexicana sea una copia de las de Estados Unidos y Canadá. Y éstas serán el principal obstáculo para la aprobación del T-MEC.

No se han aprobado todas las reformas a la legislación laboral y, en las actuales circunstancias, cuando quedan apenas nueve sesiones en este período ordinario del Congreso de la Unión, es difícil que sean aprobadas.

Aquí, pese a todo habrá resistencias. Allá, los intereses de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, como ya se dijo en este espacio, no quieren darle un triunfo a Trump y no aprobar aquí la reforma laboral les dará la excusa perfecta.

¿IMSS para cualquiera? ¿Meta viable?

Uno de los objetivos que se convirtió en promesa de la campaña electoral lopezobradorista fue el lograr que exista una seguridad social universal, lo cual implica una compleja tarea de correcciones, cambios y construcción institucional.

Entretanto, es innegable que el gobierno lopezobradorista intenta ampliar la cobertura de la seguridad social. Sin embargo, esa tarea es administrativamente muy costosa, quizá hasta onerosa. Y uno se pregunta el gobierno federal tendrá para pagar el costo.

Por eso es riesgoso que en Palacio Nacional se ofrezca como cercana la meta de que haya IMSS para cualquiera, porque el hecho es que el gobierno de la República enfrenta, desde ya, una escasez de recursos que limita el horizonte de sus objetivos.

NOTAS EN REMOLINO

Hace tiempo, alguien definió el ejercicio de la política como un partido de beisbol, en el cual, a diferencia del tenis, no tira a todas las bolas que lleguen. Por eso sorprende que un conocedor del beisbol, como el Presidente López Obrador, le tire a todas las bolas que se le mandan, aún las de sus simpatizantes... Oootra vez, en Michoacán, se pone a prueba la voluntad del gobierno de la República para hacer cumplir la ley. Un grupo de una normal rural bloqueó las vías del ferrocarril en un área cercana a Morelia... La Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval rechazó nuevamente la posibilidad de que el gobierno federal utilice sistemas de vigilancia para la seguridad. Es posible que exagere, pues el Estado no puede prescindir de tareas de inteligencia, claro, debidamente sancionadas por un juez... Se afirma que el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado le apuesta en su negociación con la CNTE a que acepten que muchas de sus peticiones se incluyan en las leyes secundarias, no en la reforma constitucional de la educación pendiente... Los memoriosos recordaron este martes que desde 1992 el Papa Juan Pablo II se disculpó por las acciones de la Iglesia durante la conquista... Hace tres décadas, durante una crisis en Wall Street le dijeron a Sam Walton, fundador de Wall Mart, que había perdido 5 mil millones de dólares en la bolsa. Respondió: “...No, conservo el mismo número de acciones de hace un mes, perdería únicamente si las vendiera hoy; pero no pienso venderlas” ...