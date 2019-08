Hasta en esta época austera, se mantienen prestaciones legítimas a los servidores públicos, como vales de despensa y muchas otras que figuran en los respectivos contratos colectivos suscritos por el gobierno.

Están los funcionarios de la SHCP en durar jornadas para cuadrar el presupuesto de egresos con los ingresos, sabedores que éste último tiene la limitación de la promesa presidencial de no aumentar impuestos.

Sin embargo, ya flota en Palacio Nacional la idea de que, muchas de las prestaciones de los servidores públicos se integren al salario, lo cual lo aumentaría, les han dicho. Lo que no les dicen es que, al integrarla al salario, pagarían más impuesto sobre la renta.

No sólo aturdió, asustó, el día de furia

Explicable el repliegue de la fuerza pública ante la agresiva manifestación de tantas organizaciones que defienden derechos e integridad de las mujeres, pues no iba a ser el gobierno de CDMX el que rompiera la práctica de no reprimir proclamada desde Palacio.

La agresividad que se tornó en violencia y vandalismo si aturdió a los medios, a los políticos, connotados personajes de la vida nacional, pues si no fuera por la agresión a un reportero, se habían quedado sin un asidero políticamente correcto.

Reconozcamos que a las mujeres las tratamos mal: La misoginia de la sociedad no desaparece con políticas públicas que son apenas listado de buenas intenciones. Jure que el día de furia contó la callada empatía de miles de madre de familia que viven angustiadas por sus hijas que trabajan o estudian.

Los "acarreados" de Donald Trump

Los denostadores del sistema político nacional, los nuevos "dioses de la democracia mexicana", aseguran que el viejo régimen del pasado siglo inventó eso del acarreo a los mítines, aunque ellos sólo le cambiaron de nombre.

Sepan que el pasado martes en Beaver, Pennsylvania, se celebró un mitin del Presidente Donald Trump en la planta petroquímica de la Royal Dutch Shell, a la cual asistieron miles de trabajadores de esa empresa.

Resulta que se informó a los líderes sindicales que la asistencia al mitin era opcional, pero que a quienes no asistieran se les tomaría como un día libre, pero sin pago de salario. Los asistentes checaron sus tarjeras y, obvio, cobraron un día de sueldo. Avatares democráticos.

NOTAS EN REMOLINO

Los descubridores del agua tibia le apuestan a que la mitad de los mexicanos nacieron después de 1980. No es Rosario Robles la primera ex Secretaria de Estado en ir a la cárcel. Antes estuvieron encarcelados Eugenio Méndez Docurro en el sexenio de López Portillo y Feliz Barra García en el sexenio de Miguel de la Madrid... Por cierto, en Buenos Aires la justicia argentina liberó a Carlos Ahumada. No importa, un bachecito en el camino... Una pena que Yvonne Ortega se convierta en vivo ejemplo de aquello que Andy Warhol describió como la desesperada pelea por tener 15 minutos de gloria mediática... Los adultos mayores de Chihuahua descubrieron que la centralización es mala, cuando un "error" acá en el Altiplano de la Secretaría Bienestar los obligó a viajar 40 kilómetros para recoger sus cheques de apoyo... ¿Dónde estuvieron el gobernador chiapaneco Rutilo Escandón y su antecesor Manuel Velasco que dejaron un vació que llenó el EZLN, pues amplió su control a 11 comunidades más, ya controla 27?... ¿En serio Ricardo Monreal se dispone a proponer legislación que haga extraterritorial a la justicia mexicana para castigar delitos contra ciudadanos mexicanos?... Los liderazgos del PAN en el Congreso ya se preparan para dar la pelea para que se corrija la ley de extinción de dominio, la cual no sólo abre la puerta a las arbitrariedades gubernamentales, sino también a la persecución de enemigos políticos...