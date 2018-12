Quien esperaba algo distinto en los discursos del Presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende el significado de haber ganado en su tercer intento, no entiende el poderoso impulso que lo mantuvo en la competencia durante casi dos décadas.

Pocos gobiernos han llegado con tantas y tan grandes expectativas, en medio de un espíritu tan festivo, como el que acompaña al Presidente López Obrador, un viento de esperanza, como lo llamó el diputado morenista Mario Delgado.

Esta semana, sin embargo, debe enfrentar la aburrida rutina de las decisiones en la administración del gobierno de la República, porque no lograrán la Cuarta Transformación sin una administración eficiente y eficaz.

Atención, nubarrones en el norte

Para el canciller Marcelo Ebrard se acabó la fiesta. Washington no tiene el propósito de darle descanso al gobierno de México, al menos no lo hará mientras los temas de la relación con México formen parte de la táctica política del Presidente Trump.

Acosado por las investigaciones demócratas sobre el tema ruso, el mandatario estadunidense necesita un triunfo legislativo que exhibir para sus votantes, triunfo que sería la aprobación de la nueva versión del TLCAN firmada en Buenos Aires.

Anuncia que para presionar al Congreso a aprobar la nueva versión del acuerdo comercial próximamente se retirará del todavía vigente Nafta de 1994. Sabrá el canciller Ebrard que eso dejaría la relación comercial de México con Estados Unidos.

¿Garitas aduaneras en Estados del norte?

Ha ratificado el Presidente López Obrador que a partir del uno de enero del inminente 2019 se reducirán el IVA y el ISR en una franja de 25 kilómetros en todos los Estados a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

El objetivo es estimular la actividad económica en la zona fronteriza y se calcula que con el aumento salarial de 100 por ciento a los trabajadores fronterizos se podrá desalentar la emigración mexicana a Estados Unidos.

Eso, evidentemente, obliga a que en los límites de los 25 kilómetros tendrán que establecer garitas aduaneras, para evitar que las mercancías fronterizas ingresen al resto de la República. Y, claro, el regreso de los aduaneros.

NOTAS EN REMOLINO

Al canciller Marcelo Ebrard le falta dar detalles acerca de cuánto invertirá México en Guatemala, Honduras y El Salvador para el programa de desarrollo acordado ayer con los mandatarios de las tres entidades centroamericanas... A esta hora es seguro que los titulares de los organismos autónomos del gobierno de la República les quedó claro lo que significa que les tengan "desconfianza" ... Por cierto, los más preocupados son los representantes de la sociedad civil que lograron insertarse en el Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, pues sienten que serán marginados... Los dirigentes de la CNTE y disidentes del sindicato petrolero pretenden presentar un ultimátum al Presidente López Obrador. Podrían equivocarse de modos... Alguien debe explicar que las fuerzas armadas, así como la Policía Federal cuentan con protocolos para el uso de la legítima fuerza del Estado. Que nadie pretende descubrir el hilo negro... El entusiasmo de tantos sobre la mentada "comisión de la verdad sobre el caso Iguala", podría difuminarse, si se hace una investigación en serio. Y luego pedirán muchos activistas: "no maten al lobo, porque se acaba el cuento" ... Una lástima que Los Pinos ya no sea la residencia presidencial concebida por el Presidente Lázaro Cárdenas, pero no es necesario que tantos en los medios caigan en la demagogia para explicar la decisión de cumplir con un compromiso de campaña...