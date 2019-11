Esta semana comienza el llamado Buen Fin en nuestro país. Un intento de copia de los llamados Black Friday en las naciones anglosajonas, particularmente EU e Inglaterra. Éste ha sido un buen ejercicio para estimular el consumo durante un fin de semana y con ello el mercado interno, previo a las fiestas y gastos de fin de año. Este esquema de ventas ha sido algo positivo para el país en donde cada vez más mexicanos lo aceptan; sin embargo, está lejos de llegar a los niveles tan agresivos de desplazamiento de inventarios como ocurre en EU e Inglaterra, en donde efectivamente, empresarios y consumidores llegan a mostrar una relación no premeditada para que al final de la jornada las tiendas y comercios terminen prácticamente vacíos de sus bienes y servicios para dar paso a una mayor producción de éstos y, por tanto, a un mayor impacto en la economía en donde el beneficio no sólo es en el consumo sino en la productividad en general. Lo anterior poco tiene que ver con la capacidad de los consumidores para comprar o porque sean economías más fuertes; tiene mucho más que ver con la cultura y la voluntad de los empresarios para que las cosas que se venden en esta temporada salgan a la venta con ejemplares descuentos, que llegan hasta 75%, a manera de buscar un agresivo escaseo de mercancías que abra paso a una mayor producción de éstos y su consecuente impacto en toda la economía y no nada más en el consumo. Esta actitud empresarial hace todavía falta en México, por lo que se convierte en una oportunidad.

Si bien en México el Buen Fin viene funcionando bien, los ciudadanos en primer término y, por qué no, el gobierno en un segundo plano, debemos proponer que los comerciantes y manufactureros hagan un esfuerzo mayor por profundizar sus descuentos reales y baja de precios en lugar de priorizar sólo el uso del crédito, lo que termina trasladando la responsabilidad mayor a los bancos y a los consumidores, quienes son los que francamente aportan el mayor esfuerzo en esta época. En efecto, las muy mexicanas “compras a meses sin intereses” se han convertido en el principal vehículo de compra en el país que se agudiza notablemente en el Buen Fin. No acostumbremos al país sólo a las “compras a meses sin intereses”. Es mucho más sano para el consumidor comprar alguna mercancía con un descuento de 75% en un sólo pago que comprarla con un descuento francamente marginal, hablando con la verdad, y pagarlo en año y medio. Esta situación impide sustancialmente que el consumidor pueda estar cabalmente listo para el siguiente año en una versión más del Buen Fin si aún le faltan seis meses para pagar lo que compró el año anterior, sin contar con el incremento de deuda al que puede estar sometido, en un contexto en donde se aprecia que en México el crédito al consumo —tarjeta de crédito— es más socorrido por los bancos que aquel orientado a bienes inmuebles —hipotecas— o productivos —pymes—.

Estamos ante la oportunidad de perfeccionar nuestro mexicano Black Friday para que ganen más los comerciantes de la Canaco y la Coparmex, los industriales de la Canacintra y los banqueros de la ABM, pero aún más los consumidores, que son los más importantes de la ecuación al estar dirigido el programa a ellos.

En su espléndido ejercicio estadístico sobre el Buen Fin, el Inegi muestra cómo este evento comienza a ser cada vez más aceptado por la sociedad, lo que señala que aún podemos mejorarlo. Las estadísticas de carácter cualitativo que muestra el Inegi permiten analizar a los sectores de servicios y comercio no financieros de manera adecuada. Así, en el año 2017, por ejemplo, 57.1% de los comercios consideró que fue un buen año, en cambio, los de servicios financieros no bancarios consideraron que fue bueno en sólo 48.9 por ciento. En el año 2018 las cifras fueron similares. La consultoría Deloitte en su estudio “México Informe post-Buen Fin” encontró que la mayoría de los mexicanos, 69%, considera que es una ayuda para las compras de Navidad; empero, nos muestra el cómo sí existe un área de oportunidad para que se promuevan más descuentos más que sólo abundar en el crédito bancario, ya que 59% de las personas paga sus compras en efectivo o con débito. La Secretaría de Economía del presidente Andrés Manuel López Obrador debió o debe promover con los sectores productivos y comerciales un diálogo constante para lograr un cambio en la visión de este evento.

