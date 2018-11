David Cameron ya se metió en un charco al comprometerse a convocar un referéndum sobre el Brexit con el que esperaba salir reforzado y permanecer en la UE, lo que obviamente no logró.

Su sucesora, Theresa May, se está viendo cada día más enlodazada en el mismo charco. Cuando parecía que su gobierno por fin aceptaba el pacto con la Unión Europea, bastaron unas horas para que sus ministros más pro-Brexit abandonaran el barco dejándola otra vez al pairo y con un partido tremendamente dividido. Y no es de extrañar cuando se ve lo pactado con la Unión Europea.

Después de haber pasado a abanderar la línea dura de abandono de la Unión Europea, “no debe haber ningún intento de permanecer dentro de la U, ni intentos para volverse a integrar por la puerta de atrás, ni una segunda consulta. Brexit significa Brexit”, declaró en su momento, ha tratado de hacer comulgar a los suyos con ruedas de molino.

Tratar de que los pro-Brexit acepten un acuerdo de 600 páginas que, muy resumidamente, les obliga a:

-Contribuir al presupuesto de la UE dos años más como si nada. Algunos pagos podrían continuar hasta el 2064.

-Mantener Seguridad Social y derechos, como pedir residencia permanente para ellos y sus familiares, de los ciudadanos de la UE en Reino Unido (a cambio de los de los suyos fuera).

-Seguir aplicando leyes europeas por un periodo que puede alargarse.

-Aceptar un régimen regulatorio para Irlanda del Norte que es difícil de aceptar por los defensores acérrimos de la integridad de Reino Unido.

-Cumplir normas europeas en materia de competencia, trabajo o medio ambiente.

Resulta cuando menos muy complicado después de lo que se ha estado vendiendo a los electores de que mejor fuera de la UE, que dentro.

Renuncias

Lo que parecía un gran logro de May al lograr el apoyo de su gobierno bastó una noche para que destacados miembros del mismo, como el ministro del Brexit, Domique Raab; la de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y el de Irlanda del Norte, Shailesh Vara, le dieran un baño de realidad: se te ve el plumero del acuerdo: ¿para esto nos vamos?

Cameron erró al no prever que el referéndum podría acabar en Brexit, y ahora May intenta enmendar el error al que ella dio continuidad disfrazando de salida de Europa: digo que me voy pero en asuntos esenciales me quedo. Y es que, como ella misma trata de vender al Parlamento, que tendrá que decidir en un futuro próximo, las únicas alternativas al actual pacto son un Brexit sin acuerdo, que podría desatar un caos total el 29 de marzo, o dar marcha atrás.

