El gobierno navega confiado en la ignorancia, el desinterés de la población por informarse y la pasión ciega que AMLO genera en un sector de la población. Los demás, el otro México, miramos asombrados cómo las malas decisiones y las pifias del gobierno no movilizan a nadie. Miramos con asombro y con resignación como el país y su gobierno naufraga en escándalos sucesivos y en sinrazones. Hay una especie de resignación a la tragedia, a la estulticia colectiva, a el destino que nos hemos ganado, quien sabe con base en qué.

A estas alturas, creo que ha quedado claro que el fiscal general de la nación es todo, menos autónomo e independiente. La Suprema Corte de la Nación ha demostrado que ha utilizado su puesto para venganzas personales y la reciente solicitud para investigar a 5 científicos más por desvío de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita dan cuenta de sus obsesiones y sus venganzas. Se ha demostrado que su tesis doctoral es un plagio y la respuesta del CONACYT es inverosímil: como ya falleció quien detentaba los derechos de autor, al fiscal no se le puede acusar, pues la parte interesada ya no está en este mundo, lo que equivale a que yo me plagie el Quijote y dado que Cervantes murió hace varios siglos, yo pueda presentar esa obra como mía. El fiscal debería estar en la cárcel o por lo menos renunciar ante el muy notorio desprestigio público y el Senado, quien tiene las facultades para hacerlo, debió haber pedido su renuncia. Nada ha sucedido y el escarnio público se ha convertido en la defensa del presidente y en lo que llama, el propio presidente, politiquería. El fiscal, alguna vez encargado del comando de la Operación Condor (un grupo de militares y agentes para eliminar supuestos guerrilleros en Sinaloa) se pasea campante en los pasillos del gobierno y se encierra en su casa tras una puerta de bóveda de banco, por alguna razón será.

Al inicio de la presente administración, la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda se hizo de todas las herramientas para concentrar compras y gastos del gobierno en su totalidad. En realidad, sólo una: desde su computadora de escritorio, relatan funcionarios entonces escandalizados, depositaba cientos de millones a las cuentas institucionales de quién tuviera una necesidad que ella consideraba razonable, según su personal criterio. Uno de los principales enemigos del gobierno eran las farmacéuticas y los distribuidores de medicinas. A un funcionario de salud con credenciales probadas de eficiencia y profesionalismo, se le pidió que creara un sistema de distribución, a lo que él contestó que, con mucho gusto, pero que tenían que darle tiempo (por lo menos uno o dos años) para crear dicho sistema. La Oficial Mayor lo amenazó diciéndole que el presidente se enteraría de su complicidad con las farmacéuticas y de no querer acatar una orden presidencial para acabar con los intereses creados de farmacéuticas y distribuidores. Finalmente lo acusó en reunión de gabinete, al funcionario se le pidió su renuncia de inmediato y el resultado ya lo conocemos. Tres años después sigue el desabasto en medicinas, se mueren niños con cáncer y el sistema de salud está en peores condiciones que al inicio del sexenio.

El New York Times, dijo ese día en su editorial, que la decisión más estupida que gobernante alguno pudo haber hecho en los últimos años, fue la del gobierno de México suspendiendo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. El presidente sin embargo estaba orgulloso, él había demostrado que no era florero. Cosa que ya sabiamos, pero aun así lo hizo. Nos ofreció que el ejército construiría en tiempo record un aeropuerto en el aeródromo militar Felipe Angeles. Finalmente y contra todo consejo de expertos nacionales y extranjeros, el proyecto se inauguró, sin haberse concluido plenamente. Faltan accesos, está lejos para cumplir con su cometido y será inoperante en poco tiempo, pues no posee el tamaño necesario. Para acabar con este desatino, el reordenamiento de las rutas, la falta de capacitación y el despido de un buen numero de controladores aereos por supuestos ahorros, generaron que este sábado estuvieran en riesgo de colisionar dos aeronaves de Volaris en el Aeropuerto de la CDMX.

Los ejemplos se repiten todos los días. Claudia Sheinbaum y su informe del accidente de la línea 12 que ahora es tendencioso por implicarla a ella en la falta de mantenimiento. En fin.

Estamos ante un gobierno inepto, con 11 millones de nuevos pobres y múltiples problemas no resultos y agravamiento de otros, como la inflación y la falta de inversión. La tragedia está aquí y los botones de ejemplo aumentan, con impavides nos hemos ido quedando callados, nada más, pero nada menos también.