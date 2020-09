La palabra de Boris Johnson cotiza en la Bolsa de las Mentiras. Trump, Bolsonaro y López Obrador, entre otros, mantienen interacciones en la que parece ser la Bolsa más influyente del mundo durante los últimos años.

Si el deseo no embona con la realidad, hay que erosionar la realidad.

En la Bolsa de las Mentiras prima el etnocentrismo sobre el geocentrismo; el unilateralismo sobre el multilateralismo; la cadena local sobre CNN. Y lo grave, ha dejado de interesar el derecho internacional (Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional).

Han pasado cuatro años y tres meses del referéndum que los británicos inclinaron a favor de la salida de la Unión Europea (52% frente a 48%) y, ahora, Reino Unido ha decidido tomar el atajo brutal que conlleva a la ruptura sin paliativos con Bruselas.

Han pasado tres años y medio desde que Theresa May oprimiera el botón del artículo 50 del tratado de Lisboa con el que inició el proceso de divorcio, y el día final no llegaría el 29 de marzo de 2019, como se había programado.

Tres meses después, May se quedaba sin la mayoría parlamentaria por un mal cálculo electoral.

Un año después, el 25 de noviembre de 2018, Londres y la Unión Europea firmaban un acuerdo sobre las condiciones de salida. El 15 de enero de 2019, Westminster tumbaba el acuerdo por 432 votos frente a 202, el peor revés parlamentario para un gobierno británico. Tras encadenar derrotas parlamentarias que obligaron a retrasar la salida de la UE y un revés a los conservadores en las elecciones europeas, el 24 de mayo de 2019, May anunciaba su renuncia.

El 23 de julio de 2019 llegaría al número 10 de Downing Street Boris Johnson. Dos meses después suspendió las actividades del Parlamento para debilitar a sus opositores. En diciembre su partido gana las elecciones con una mayoría aplastante. El 9 de enero de este año los diputados aprueban el proyecto de ley del Brexit; Irlanda del Norte permanecería en el mercado común con la Unión Europea para proteger la armonía con la república de Irlanda. La salida de la Unión Europea ocurrió el 31 de enero pasado. Lo difícil parecía que ya había pasado. En ese momento lo importante era negociar la transición en la relación comercial entre ambas partes.

Ahora, Johnson rompe el acuerdo porque no desea que Irlanda del Norte, a diferencia de Gales, Escocia e Inglaterra, no recupere competencias en pesca, agricultura y comercio. El mercado común entre la Unión Europea e Irlanda del Norte ya no lo quiere Boris. No quiere aduanas en el interior de Reino Unido, las quiere en la frontera con la república de Irlanda.

Si hoy consolida el golpe, el primer ministro británico afectará dos aspectos esenciales: las declaraciones aduaneras y los subsidios estatales. Con el acuerdo logrado en enero, cualquier bien cuyo origen sea Irlanda del Norte y su destino otro punto del Reino Unido, o viceversa, debería contar con el correspondiente formulario de exportación a partir del 1 de enero del 2021. Sobre el tema de los subsidios, cualquier ayuda pública a una empresa norirlandesa deberá ser notificada a Bruselas para medir el impacto en el mercado competitivo de la UE. Hoy Boris intentará echar abajo estos dos elementos.

Lo más grave, a Boris poco le importa que las dos Irlandas entren a una zona de fricción poniendo en riesgo el Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 19 de abril de 1998.

“El acuerdo del Brexit nunca tuvo sentido” fue el encabezado del diario The Telegraph.

En estricto sentido, si el Parlamento aprueba el día de hoy la propuesta de Boris, escenario con elevada probabilidad dada la mayoría absoluta de su partido, Reino Unido regresará el reloj técnicamente al 31 de enero de este año: un violento Brexit sin periodo de transición. Popularmente, el reloj regresará al 23 de junio de 2016, día del referéndum.

Boris dirá hoy que su país es más independiente de la UE, y claro, su figura generará más desconfianza frente al mundo.