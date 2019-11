Más allá de preferencias ideológicas, la crisis institucional de Bolivia que culminó con la renuncia del presidente Evo Morales, forzada por presiones políticas y exigencia militar, pone a prueba a la diplomacia mexicana.

Hasta hoy, impecable la acción diplomática de México, fiel a sus mejores tradiciones. Reclamó enérgicamente a la OEA y logró que se convocara para hoy a una sesión extraordinaria que discutirá el caso boliviano.

Y al conceder asilo político a Evo Morales, preserva su autoridad moral la diplomacia mexicana, razón para resistir los arrebatos de los radicales que quieren hasta el rompimiento con la OEA.

Contra el INE, el furor de otro converso

Como tantas otras iniciativas morenistas, la del diputado Sergio Gutiérrez Luna, cuyo objetivo es forzar la destitución del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

En entrevista radiofónica, después de repetir como estribillo una supuesta narrativa democrática, sólo confirmó que su iniciativa es para cobrarle al consejero presidente del INE atreverse a opinar sobre la tramposa ley Bonilla.

Si, contra lo esperado, el pleno de los diputados apoya la iniciativa, darían la razón a la doctora Soledad Loaeza, quien dijo: “es como si el presidente estuviera organizando una comunidad de resentimientos en Morena”.

Dejaron pudrir el caso de los normalistas

Han seguido las liberaciones de los detenidos como presuntos responsables del crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, como patética secuela de un caso que se pudrió por razones político-ideológicas.

Ya desde la campaña presidencial, la Procuraduría General de la República dejó de darle el obligado seguimiento a las consignaciones, pues éstas fueron impugnadas por los familiares de los normalistas, por las ONG y el caso fue pelota de campaña.

A la Fiscalía General de la República no le interesó el seguimiento, pero a los abogados de los detenidos sí. ¿Quién es responsable de que se pudriera el caso? Fuente Ovejuna, dirán.

NOTAS EN REMOLINO

¿Alguien se ha preguntado si acaso la crisis en Bolivia y la separación de Evo Morales no resuelve un acertijo de geopolítica? Recordemos que en Bolivia están los más grandes yacimientos de litio, mineral clave para la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China... El anuncio del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, de que hay dos detenidos por el caso de la masacre contra la familia LeBarón, pudo ser una salida en falso, pues afirman que la FGR tiene detenidos, sí, pero sólo como presuntos culpables de delincuencia organizada y portación de armas... Sitiados por los grupos que exigen tajadas del presupuesto federal, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no descarta la idea de que el viernes sesionen en alguna sede alterna... Hoy sabremos el costo político del desaseo en el proceso de elegir a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra... El gobierno de la señora Claudia Sheinbaum ya publicó las reglas para atender los bloqueos callejeros y, en caso extremo, cómo usar la fuerza para retirarlos... La IP de Ciudad Juárez reclama por la violencia que arrecia. No cede, a pesar de alegatos de Javier Corral...