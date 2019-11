Voltearnos a ver y entender

Pocas cosas amenazan tanto al pensamiento como la construcción de un mundo binario. Es políticamente redituable porque no requiere de un gran esfuerzo para comprenderse, y anula la capacidad de ver y entender al mundo en toda su complejidad. A quienes construyen desde la palestra política nuestra realidad no les conviene dibujar el país con sus infinitas tonalidades, porque cuando no hay malos puramente malvados tampoco existen los buenos inmaculados.

Así nos dibujan a un México de chairos o fifís. Sólo puedes estar a favor o en contra del presidente, lo que desde su visión megalómana incluye a favor o en contra de México, porque él es México. ¿En dónde quedan las personas a quienes no les interesa la política? ¿Quienes votaron por él pero no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado? ¿Quienes lo eligieron porque no tenían opciones? ¿Quienes no están a su favor pero tampoco en su contra?

Así también el país queda dividido entre ricos y pobres. Los primeros todos abusadores, rémoras del poder (el poder anterior, por supuesto) e inmorales. Los pobres buenos, sabios, más objetos de protección que sujetos de derechos (menores de edad). ¿Y la clase media? La que paga impuestos, no recibe programas sociales y está a la merced de un sistema de justicia que no funciona, otro de tributación que la tiene cautiva, y uno económico que depende única y exclusivamente de su esfuerzo. ¿Y los ricos de su gabinete? ¿Los que juntan más de 100 años de trabajo? ¿O quienes han generado riqueza de forma honesta que además se ha traducido en fuentes de empleo?

En la televisión, la visión binaria del mundo produce telenovelas chafas, en la vida real también. Resistirla implica estar dispuesto a encontrar lo bueno en lo que no te gusta y lo malo en lo que sí. Si nos concentramos en los grises nos encontraremos entre todos con mayor facilidad, porque no se trata de que estemos todos de acuerdo, sólo de la capacidad de voltearnos a ver y entender.

Dudas. De todos los enemigos (reales o no) que puede elegir el presidente, Calderón ha sido su favorito. ¿Es un síntoma de AMLO o de la oposición?