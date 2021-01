Más allá del repudio de algunos miembros, las extensiones de los periodos de gestión de Francisco Cervantes en Concamin y de José Manuel López Campos en Concanaco no parece que vayan a generar acciones para revertirlas. En lo económico el horno no está para bollos, y nadie quiere entrar en una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador dada su participación.

El asunto, amén de ubicar en los tiempos tanto a Cervantes como a López Campos como candidatos para suceder a Carlos Salazar en el CCE, hay quien también lo relaciona con las elecciones intermedias. Lo que menos se quiere son organismos empresariales combativos.

Lo que es un hecho es que hay evaluaciones legales que ponderan las consecuencias que tendrían las prórrogas. Para empezar se juzga que el periodo máximo de ampliación contemplado en la ley de cámaras es de 45 días, más allá de la emergencia sanitaria que menciona la autorización de Economía, suscrita por Jorge Luis Méndez, titular jurídico.

Además el documento de aval no tiene registro de despacho, número de folio y no se logró rastrear la cadena administrativa de mando que intervino en su elaboración. Ni siquiera aparece la petición escrita de Concamin, Concanaco o un tercero.

Los expertos igual destacan que la disposición no tiene tampoco efectos generales, ya que la salvedad es sólo para las dos confederaciones. Igual se observa improcedente el uso de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo para validarla.

También se considera cuestionable el criterio de no poder realizar una asamblea presencial por el Covid-19, cuando en las “mañaneras” hay 50 o 60 periodistas. Se hace ver que en todo caso era más sencillo modificar la ley de cámaras para que las asambleas puedan ser virtuales o mixtas.

Hoy además con el criterio que sustentó la extensión, pueden ser inválidos diversos consejos digitales realizados en Concamin y Concanaco.

Es más, dado que en las cámaras integrantes de las dos confederaciones sí habrá cambios para marzo -puesto que éstas tienen personalidad jurídica propia-, es una incógnita quienes seguirán como consejeros de Concamin o Concanaco. ¿Serán los actuales o los nuevos? En lo jurídico también hay el riesgo de que después de marzo se abra un vacío legal para pleitos y cobranzas debido al frágil sustento legal del asunto. Simplemente Economía no tiene atribuciones directas en materia sanitaria y su jurisdicción para aplicar la ley de cámaras es en lo administrativo y con competencia limitada. Así que muchos bemoles.

Newman deja Afore XXI y suena Razú

Y la noticia es que Juan Pablo Newman acaba de dejar el timón de la Afore XXI Banorte. Parece que el ex director financiero de Nafin, ex funcionario de Pemex y de la SHCP se incorporará a Televisa de Emilio Azcárraga. Aún no se define a su sustituto. Un candidato que se menciona para relevarlo es David Razú. Contaría con el respaldo del titular del IMSS Zoé Robledo, lo que en este caso sería definitivo. Le toca a dicho instituto nombrar esa posición en su sociedad con el banco que preside Carlos Hank González.

Heather se suma a Creel, García-Cuellar

Si de movimientos se trata le platico que a partir del 18 de enero el reconocido abogado Thomas Heather se integrará a la poderosa firma Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Es un profesional con más de 40 años de trayectoria que no requiere presentaciones. La firma legal mexicana con 85 años de historia ya difunde su valioso fichaje.

Aeroméxico reanudará con ASPA y ASSA

Como era previsible Aeroméxico que dirige Andrés Conesa solicitó una prórroga a Apollo Global Management para concluir las negociaciones con pilotos y sobrecargos en el contexto del Chapter eleven. Le platicaba que el viernes la vicepresidenta legal de la aerolínea, Claudia Cervantes, anunció la interrupción de las gestiones con ASPA que comanda Rafael Díaz Covarrubias y ASSA de Ricardo del Valle. Así que habrá que esperar la reanudación.

@aguilar_dd