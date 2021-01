Contra lo que sucede cada año, esta vez tras las fiestas, el ánimo empresarial no mejoró. Lógico, viene un trimestre complicadísimo después de que en diciembre la actividad se enfrió. Agregue la pandemia que no cede. Aunque el PIB crecerá, no hay incentivos para que las empresas tengan un mejor entorno. Pese a la debacle, el grueso de los organismos empresariales, con excepción de Coparmex de José Medina Mora o Canacintra de Enoch Castellanos, se han mostrado distantes de la realidad de sus agremiados. Incluso algunos líderes como Francisco Cervantes de Concamín prorrogaron su gestión.

El movimiento, como le comenté, generó enojo máxime que Economía ahora con Tatiana Clouthier validó el cambio de fecha de la asamblea ante la imposibilidad de reunirse por los contagios. Había 5 candidatos para suceder a Cervantes: Alejandro Malagón, José Antonio Abugaber, Netzahualcóyotl Salvatierra, Mauricio Doehner y Ramón Beltrán Arellano.Este último difundió hace unos días una carta a los presidentes y directores de las cámaras afiliadas en donde pregunta ¿qué pasa con Concamín?

Asevera que Concamín no es gobernada por los presidentes de las cámaras, por lo que ha perdido su fundamento, al dejar de lado a los industriales que son su fortaleza.Denuncia que desde que hizo patente su interés de presidir Concamín en octubre, se le ha negado el ingreso a las sesiones de consejo y se le relevó de la presidencia de la Comisión 4.0, creada por su iniciativa. En la sesión de consejo en la que se le sustituyó, se adujeron problemas en la plataforma digital para impedir su acceso. También dice, se le dio de baja en los chats y el Twitter de Concamín, más allá de que fue parte de la creación de la Canalum.

Advierte que su situación puede replicarse, y pondera el riesgo de que Economía haya ampliado el plazo a la actual directiva, decisión que se tomó sin convocar a los consejeros y que violenta la ley y la autonomía de Concamín. Se habría requerido una asamblea extraordinaria.Plantea que si busca ser presidente de la confederación es para cambiar esas situaciones no tan lejanas a las de los partidos políticos, amén de que “el poder no es solo de una persona, sino de todos los socios”. Finalmente pide que se le permita ser candidato a fin de presentar un plan de trabajo en beneficio de todos. Así que la crisis también cimbra a algunos organismos.

Fragilidad de nota soberana desafío en 2021

En 2021 nuevamente uno de los desafíos estará en lograr sostener la calificación soberana. Si bien Fitch de Carlos Fiorillo y S&P de María Consuelo Pérez Cavallazzi mantuvieron la nota de México, la perspectiva quedó negativa. Falta la evaluación de Moody’s de Carlos Díaz de la Garza. En general propios y extraños ven probable una nueva degradación, ya que más allá de los esfuerzos de la SHCP de Arturo Herrera por mantener finanzas públicas estables, la crisis deteriorará más los ingresos y la deuda pública irreversiblemente crecerá. La misma problemática de Pemex es otro factor, máxime la caída en picada de la producción de crudo ya sobre 1.7 mdbd.

Glifosato, decreto en marcha pese a la IP

El 30 de diciembre Segob de Olga Sánchez Cordero publicó por la tarde en el DOF un decreto con las acciones a realizar por las dependencias públicas para sustituir el glifosato, dados sus efectos nocivos para la salud. El CNA de Bosco de la Vega ha peleado por evitar que el producto se prohíba, dado el daño para muchos productores. Obviamente se difiere en cuanto a su impacto negativo.

Cae tráfico de GAP 37% en pleno diciembre

Para el olvido. Ayer GAP de Raúl Revuelta dio a conocer su tráfico en diciembre. Pese a las vacaciones hubo una baja del 37%. El nacional cayó 23.2% y el internacional 52.3%. GAP opera 14 aeropuertos incluidos Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta y Los Cabos.

