Sin sorpresas, el anuncio de la virtual precandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La nota discordante, acaso, provino de Salomón Chertorivski, quien se definió frentista, más que perredista, y abiertamente ofreció su respaldo a Ricardo Anaya. ¿Y su pasado calderonista y sus nexos con el cardenismo?

A la hora de cerrar filas, los manceristas han olvidado las afrentas del pasado. Y de los recientes desencuentros, ni hablar. Las versiones que apuntaban a una molestia del actual jefe de Gobierno con la ex presidenta nacional del PRD quedaron sepultadas definitivamente. Anaya y Barrales seguirán haciendo mancuerna.

De las negociaciones del Frente por México a la boleta electoral. El PAN y el PRD, con Barrales como abanderada, buscarán preservar la Ciudad de México en condiciones totalmente desventajosas.

El pasado 18 de diciembre, con Miguel Ángel Mancera como testigo, los aspirantes a la candidatura perredista acordaron someterse a una evaluación, cuyos resultados serían presentados públicamente un mes después.

El cronograma consensuado no admitía interferencias u omisiones: entre el 2 y el 8 de enero, los directivos de las firmas encuestadoras —Ipsos, Covarrubias y Consulta Mitofsky— acordarían el marco muestral y el cuestionario. Y justo hace una semana, su personal acudió a un entrenamiento antes de salir a campo, entre el viernes 12 y el domingo 14, inclusive.

Los resultados serían divulgados este mediodía, pero la cúpula perredista quiso evitar un albazo o filtraciones, de modo que convocó a una conferencia de prensa a la que acudieron representantes de las tres casas encuestadoras. Entre el público estaban Chertorivski, Armando Ahued y Alejandra Barrales, además de los representantes de las principales corrientes partidistas, con las notorias ausencias de Héctor Serrano y los Chuchos.

Los aspirantes a la candidatura del PRD a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hicieron una breve pausa, tras cinco semanas de precampaña —que salvo los festejos del 24 y el 31 de diciembre han sido de alta intensidad—, para atestiguar la presentación de los resultados del “estudio de conocimiento y posicionamiento”.

Las encuestas levantadas por Covarrubias y Asociados, Ipsos y Consulta Mitofsky fueron las bases de un índice de competitividad que se construyó con estas variables: ocho puntos posibles, para el conocimiento; cinco puntos para la opinión sobre la figura de los interesados; cinco puntos para “potencial de crecimiento”; ocho puntos para el “nivel de competitividad”; 10 puntos para la preferencia ciudadana y 10 puntos para la preferencia por el candidato del Frente.

El máximo eran 46 puntos. Barrales obtuvo 44 de Ipsos, por 42 de Consulta Mitofsky, misma cantidad que registró Covarrubias y Asociados, firma que dio empatados a Chertorivski y Ahued, con 25 puntos, respectivamente. Las mediciones de Ipsos y Consulta Mitofsky coincidieron al ubicar al exsecretario de Desarrollo Económico en segunda posición (32) y a Ahued en tercero.

En el único campo que Chertorivski superó a Barrales es en el saldo de opinión. De hecho, también Ahued cosechó mejores comentarios que la ex lideresa nacional del PRD entre los entrevistados.

EFECTOS SECUNDARIOS

NOVEDADES. Las cuotas de energía limpia entraron en vigor. Y ahora, la autoridad regulatoria y los grandes usuarios de electricidad negociarán sobre los certificados de energía limpia, accesibles para aquellos que generen un megavatio-hora, ya sea por autogeneración o comprándola en un mercado abierto. Los ganadores de varias subastas de suministro de energía renovable celebradas en el 2016 y el año pasado estarán entre los primeros proveedores, con energía fotovoltaica y eólica. También en la lista se encuentran la energía oceánica aún no desarrollada, el biometano de las operaciones ganaderas y la energía geotérmica, así como la energía hidroeléctrica y la energía de la única estación generadora nuclear de México. Aquellos que no puedan acreditar enfrentarán multas. Y es que el coste de las energías renovables será menor a los combustibles fósiles a partir del 2020, lo que hará que la decisión de invertir en proyectos de energías renovables no sólo sea ambientalmente amigable sino económicamente rentable.

PÉRDIDAS. La reforma fiscal decretada por Donald Trump ya comenzó a materializar sus efectos perniciosos. Citigroup en ese país reportó una pérdida neta por 18,300 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2017. Para Santander la previsión del peso para este año se ubicó en 18.20 pesos por dólar, 70 centavos más que su pronóstico previo. Los empresarios mexicanos coinciden que es necesario un cambio de fondo en el sistema fiscal; que se amplíe la base de contribuyentes a través de medidas como el IVA y el fortalecimiento de la recaudación estatal y, por otro, que beneficie la competitividad del país con un régimen más flexible para el sector empresarial.

CÓNCLAVE. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que encabeza Diana Bernal Ladrón de Guevara, será huésped de la quinta reunión del Grupo Científico de Viena, en la que expertos debatirán sobre los mecanismos para su solución de las disputas fiscales internacionales. La cita es el próximo miércoles 24 en el Hotel JW Marriott Reforma. Es un evento gratuito, pero hay cupo limitado. Para reservar, en la página web de Prodecon.