La imaginación aporta los detalles que la realidad no ve. La literatura de Juan Marsé es un mapa fiel de la Barcelona que no se reconoce en las épocas de los Juegos Olímpicos, ni de Messi ni del independentismo de Carles Puigdemont. La Barcelona de Marsé huele a nostalgia; ese conjunto de calles grises del Carmelo, el Guinardó y Gràcia que él caminó y con sus letras atrapó.

Últimas tardes con Teresa es un homenaje a la ficción del amor; encuentro fortuito entre dos personajes que habitan en las antípodas del clasismo social. El Pijoaparte se ha convertido en un protagonista clásico de la literatura universal, mitad Quijote mitad arrabal; su personalidad es totalmente literaria, magistralmente magnética. El Pijoaparte abreva de la feliz hermenéutica literaria de Marsé.

“La fórmula pasaba por coger un suceso real del barrio y, sentado en el bordillo de la acera, añadirle toda la imaginación alimentada por las películas del vecindario y los cómics, hasta convertir el episodio en una narración fascinante” (Carles Geli).

Juan Marsé falleció el pasado domingo en el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Vivió 87 años. “Me hice escritor porque tengo un desajuste con la realidad que me rodea, mi país, mi ciudad, mi época (...) Eso me lleva a encontrar en la literatura un mundo de experiencias que no he tenido, pero que he soñado”, diría tras ganar el premio Cervantes, en 2008.

Uno de los actos más injustos que el independentismo catalán cometió contra él y Eduardo Mendoza, fue en 2007 cuando el Instituto Ramon Llull decidió excluirlos de la feria del libro de Francfort, donde el invitado especial fue Cataluña, bajo el pretexto de que sus obras no estaban escritas en catalán. Enrique Vila-matas, Segi Pàmies, Javier Cercas y Carlos Ruíz-zafón decidieron boicotear el evento.

Su Barcelona está deshabitada de independentistas porque sus letras son universales. “El aprendizaje de la escritura, por decirlo así, tiene que ver con la relación que estableces con la lengua literaria con que te familiarizas. (…) Lo que ocurre es que desde muy jovencito mi lengua literaria fue la castellana, la española. La lengua literaria que me llegaba desde los tebeos (cómics), desde la “literatura de quiosco” y sobre todo del cine, me entraban en castellano. Luego, cuando empecé a fabular, las historias me salían automáticamente en castellano. La mitología del oeste, por ejemplo, era impensable en catalán (…) Hablar y escribir son cosas distintas” (Mientras

llega la felicidad; una biografía de Juan Marsé. Josep María Cuenca, editorial Anagrama).

En realidad, la literatura universal sortea nacionalismos. Uno de ellos, el franquismo, censuró sus obras. Si te dicen

que caí no sólo fue publicada en México por primera ocasión, también ganó un premio internacional. La editorial le entregó a Juan Marsé 10,000 dólares. Mario Vargas Llosa fue uno de los miembros del jurado y calificó la novela como “ambiciosa, profunda y compleja”.

“Con su muerte, Barcelona se queda vacía”, comentó Vargas Llosa a El País el pasado domingo. Un poco injusto. El autor de La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza, vive.

Vargas Llosa se ha perdido entre las páginas rosas del corazón.

“El territorio de Marsé huele a barrio y a tragaluz, sala de cine, papel de tebeo y erotismo en penumbra”, escribe Sergi Doria en ABC. Esos barrios, o algunos de ellos, cambiaron en 1992, durante los Juegos Olímpicos. Uno de ellos es el barrio chino. Imposible no caminar por la calle Elisabets de la librería La Central.

Barcelona es una ciudad cosmopolita y literaria. Tanto que cada 23 de abril se convierte en la fiesta del libro y la rosa. Escenario que no se puede observar en ninguna parte del mundo.

Las obras de Marsé son territorios de ficción que se estrellan con la realidad de una belleza llamada Barcelona.

