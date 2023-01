Leo en el diario El País que en Barcelona bares, clubes nocturnos, restaurantes, aplican un protocolo de apoyo a víctimas de acoso y abuso sexual. En el caso de Dani Alves fue gracias a dicho protocolo que la justicia se hizo de evidencias para encarcelar al futbolista. La mujer que lo acusa de violarla se iba a casa con sus acompañantes, angustiada, temerosa, herida, cuando el portero del establecimiento le preguntó qué sucedía. En ese momento se desencadenó una serie de actos de apoyo y registro que hoy tienen en prisión preventiva al exjugador del Barcelona, la selección de Brasil, el PSG y los Pumas. Por supuesto que en México deberíamos tener un protocolo similar. Es común que personas malintencionadas droguen a mujeres para abusar de ellas, para traficarlas y abusar de ellas. Por dar un triste ejemplo entre muchos, en abril de 2022 murió Sofía Morales, de 17 años, porque «Mauro N» le puso una mezcla letal a su bebida.



Pero en este país donde la barbarie se ejercita en casi todos lo ámbitos de la vida pública, las mujeres son drogadas y secuestradas incluso en vía pública, traficantes de personas y violadores ni siquiera necesitan de las sombras de un antro para actuar. El reciente caso de María Ángela, quien afortunadamente fue localizada viva en Neza, es especialmente preocupante y desesperanzador: según reportes de prensa, la drogaron mientras viajaba en metro. Luego, afuera de ciertos baños de Indios Verdes, un tipo la tomó por el brazo y se la llevó. El video de los hechos que alcancé a ver fue grabado desde lejos y no se logra entender si el secuestrador la carga ni hacia dónde la lleva. Esto sucedió a plena luz del día, ante comerciantes, compradores y viajeros; pero nadie hizo nada, ya no digamos cuestionar al delincuente (asunto evidentemente riesgoso), llamar a emergencias, reportar lo acontecido. Sucede que en México, por miedo o colusión con mafias, la respuesta de la gente ante casos de suma violencia como un secuestro, suele ser la vil indiferencia.



Si comparamos la reacción de los comerciantes del paradero de Indios Verdes con la del portero del club nocturno de Barcelona, podemos distinguir el inmenso abismo que nos separa de la justicia y la paz. Somos tierra donde la vida de las personas se valora poco, ya no por parte de los matones (cosa obvia), de los conciudadanos, incapaces de levantar la voz para evitar que un tipejo secuestre a una adolescente ante sus ojos. Siempre me ha sorprendido cómo en México somos muy solidarios ante las desgracias naturales (huracanes y sismos), pero somos profundamente egoístas cuando se trata de infamias humanas. O revaloramos la vida de todos y actuamos en consecuencia o seguiremos viviendo en tierra bárbaros.

@munozoliveira