Una ganga

Los adultos mayores de la Ciudad de México pagarán tan sólo 444 pesos por su testamento durante la Jornada Notarial 2018, que se lleva a cabo desde la semana pasada y hasta marzo próximo.

En su cuenta de Twitter, el Colegio de Notarios del Distrito Federal que preside Sara Cuevas, expuso que del 22 al 26 de este mes, la jornada se desarrolla en la delegación Cuauhtémoc, luego de que la semana pasada correspondiera a las demarcaciones de Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Exhortó a la ciudadanía a regularizar sus propiedades, con descuentos de hasta 80% durante este primer trimestre del 2018, y recordó que la jornada es un programa de trabajo permanente al incorporarse los beneficios al Código Fiscal.

De acuerdo con el calendario de la jornada, del 29 al 31 de enero los notarios del Colegio se encontrarán en la explanada de la delegación Magdalena Contreras; en Tlalpan del 29 al 2 de febrero próximo y del 6 al 9 de febrero en Iztacalco.

Mientras que del 12 al 16 de febrero entrante, la jornada se llevará a cabo en la delegación Venustiano Carranza y en Cuajimalpa del 6 al 9 de febrero y en la delegación Álvaro Obregón se desarrollará del 19 al 23 de febrero.

Del 26 al 2 de marzo próximo estarán en la Delegación Iztapalapa; en Coyoacán del 12 al 16 de marzo; Milpa Alta del 20 al 21 de marzo, y en Tláhuac y Xochimilco del 20 al 23 del mismo mes.

Van con todo

La Secretaría de Turismo (Sectur), que encabeza Enrique De la Madrid, a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), emprendió la campaña internacional Dear Country, para posicionar la imagen de México durante el 2018.

La estrategia coadyuvará para hacer más competitivos los destinos del país en el mercado internacional y responder a los desafíos que significaron los fenómenos naturales. Así, la campaña afianza el posicionamiento de México como uno de los países más acogedores y amigables del mundo y es parte de la estrategia internacional México, a World of its Own (México, un mundo en sí mismo).

Dicha acción fue puesta en marcha por el CPTM con el propósito de invitar al turista internacional a viajar a los destinos que resultaron afectados por los sismos, para que la derrama económica contribuya a su recuperación.

Pagador

El Puerto de Liverpool, informó que gracias al buen comportamiento en las ventas de la temporada pagará de forma anticipada la cantidad de 1,250 millones de pesos por el préstamo sindicado que dispuso el pasado mes de marzo,equivalente al 25 por ciento.

La empresa reduciría el apalancamiento proveniente de la adquisición de Suburbia y regresar a los niveles de deuda anteriores.

Una vez realizado el pago anticipado, la deuda total suma 32,815 millones de pesos de los cuales 2,546 vencen durante 2018. Cabe mencionar que el 100% de la deuda de Liverpool, tiene una composición de 92% en tasa fija, duración promedio de 6.8 años y tasa promedio de 8 oir ciento.

De estreno

La multinacional de innovación en agua Crystal Lagoons inauguró su primera laguna cristalina en el mercado inmobiliario de Florida.

El proyecto Epperson, en Tampa, fue desarrollado por Crystal Lagoons en conjunto con su socio estratégico Metro Development Group y desde el anuncio agotó la primera etapa con la venta de 400 lotes, después de sólo un mes y medio desde que se anunciara la incorporación de la laguna cristalina, generando una lista de espera de 3,000 compradores.

Epperson es la primera laguna de un total de 16 proyectos firmados en EU y el primero de los cinco desarrollos firmados con Metro en Florida.

Crystal Lagoons informó que planifica otras 44 iniciativas en Texas, Nevada, Arizona y California, entre otros, que totalizan una inversión de 53,400 millones de dólares.

Se fortalece

Aeroméxico, que lleva Andrés Conesa, anunció el incremento de frecuencias y capacidad en sus rutas hacia Europa, como parte del fortalecimiento en dicho continente, las cuales son operadas con aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner.

Con más de 60 años operando la ruta Madrid-Ciudad de México, la compañía aérea ofrece nueve vuelos directos semanales entre ambos destinos, misma que pasará a 13 vuelos por semana durante los meses con mayor demanda este el 2018.

Hacia París, Aeroméxico sumará tres nuevas frecuencias de temporada y ofrecerá hasta 10 vuelos por semana, lo cual representa un incremento en la oferta de asientos de 39% contra el 2017.

Debido al aumento de frecuencias en sus rutas europeas como Amsterdam y Londres en el 2017, para este año presentarán un incremento de capacidad de 26 y 7%, respectivamente, en comparación al año anterior.

Los aviones de la principal aerolínea mexicana cuentan con capacidad para 274 pasajeros —36 de ellos en Clase Premier—, el Boeing 787-9 ofrece inclinación de 180 grados full-flat bed en asientos de Clase Premier, servicio de wifi, iluminación Sky Interiors, sistema de entretenimiento touch screen que incluye pantallas más grandes.