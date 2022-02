Coincido con los que han señalado que el viernes 11 de febrero pasado el presidente López cruzó una línea muy grave: dar a conocer los supuestos ingresos de un periodista, Carlos Loret de Mola (CLM), con la intención de distraer acerca del muy posible conflicto de intereses y actos de corrupción de su hijo José Ramón y su esposa, Carolyn Adams, en el asunto de la ya conocida como Casa Gris y la ampliación de los servicios y contratos que hizo PEMEX en beneficio de la empresa Baker Hughes.

La línea que cruzó fue la violación a varios artículos constitucionales que salvaguardan la información personal de particulares, su derecho al trabajo y la libertad de expresión y de prensa. Adicionalmente, López amenazó a CLM con publicar la información de sus propiedades y confesó que seguía indagando. Su afirmación de que manos anónimas le hicieron llegar la información es patética y no lo exime de sus delitos.

A partir de ese día se desató una ola de comentarios, artículos y opiniones sobre el tema. Están muchos actores en el debate, pero no los que debieran estar. Entre los defensores de su AM(L)O los hay descarados, como los senadores de MORENA y aliados que se negaron a convalidar un punto de acuerdo para que se investigue el asunto de la Casa Gris y Baker Hughes. Entre sus argumentos hay una perla digna del PRI de sus mejores tiempos o del Partido Comunista de la Unión Soviética con Stalin: “AMLO encarna la nación, a la patria y al pueblo” (SIC).

Además de los defensores con mala redacción y ortografía, los hay más refinados, poseedores de una pluma más hábil. Estos comienzan diciendo que (por supuesto) no practican el periodismo al estilo de Loret, que les parece feo o deleznable (ponga el adjetivo que quiera). Para continuar, reprueban lo hecho por el presidente López, pero todos concluyen que no es para tanto (el muy mexicano: ¿qué tanto es tantito?). Solapadores unos y otros. La persecución a medios y periodistas es reprobable, enrarece el ya lastimado clima de libertades, pero la violación de leyes por parte del mandatario ya no solo es digna de señalamientos, sino que es punible.

Después del viernes 11, el presidente López ha proseguido toda la semana con su persecución, sus ataques y diatribas contra Loret de Mola, exigiendo que sea él quien dé a conocer sus ganancias y propiedades. No solamente esto, ha ampliado estas exigencias a los periodistas Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Jorge Ramos, que son algunos de sus principales críticos. Sin embargo, los intentos de desviar la atención de la Casa Gris y Baker Hughes, utilizando la fuerza del Estado para dañar el prestigio de los periodistas, están causando más complicaciones.

En un país en el que la impunidad es regla y no se persigue sistemáticamente al crimen organizado, la muerte de periodistas (30 en el sexenio) está llamando la atención de organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Right Watch, ONU), de la libertad de prensa y de expresión (Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa), de poderosos medios de comunicación (The Economist, New York Times, Washington Post) y ahora también del ejecutivo y el poder legislativo de los Estados Unidos.

No solamente la reforma eléctrica, la vaquita marina y el aguacate están tensando la relación entre México y su vecino del norte. El embajador Ken Salazar y el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, han externado, en distintos foros, la preocupación de su gobierno en torno a la seguridad de los periodistas mexicanos y lo han convertido en un problema común a los dos países. Es decir, que no quitarán el dedo del renglón. Por su parte, el influyente senador Ted Cruz atribuyó a López obrador el clima de inseguridad, la inacción en los casos de los periodistas asesinados y reprobó los ataques del mandatario mexicano contra comunicadores, en especial CLM. Así que Loret ya se volvió tema internacional.

Como se señaló arriba: hay muchos actores opinando, pero ¿dónde están los que debían actuar?, ¿dónde está la FGR abriendo un expediente contra López por la posible violación de artículos constitucionales y el espionaje ilegal?, ¿dónde está la CNDH por los abusos desde el poder hacia los comunicadores?, ¿dónde está el tibio INAI que no abre expediente por la posible violación a la confidencialidad?, ¿dónde están los medios nacionales cerrando filas contra una ola que promete avasallarlos?

Hay una respuesta: MIEDO, esa sombra a la que se refería la reportera Sonia de Anda ante un AMLO irresponsable y autoritario.