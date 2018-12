Vivir en la Ciudad de México es fascinante, pero a la vez complicado y difícil. Dos temas centrales que impactan en nuestra vida cotidiana son la inseguridad y el tráfico vehicular. Ambos implican grandes pérdidas económicas: debido a la inseguridad, personas y empresas deben desviar recursos de actividades productivas a acciones y servicios de protección, además del evidente deterioro de la calidad de vida. La lenta movilidad incrementa significativamente la duración de los traslados, lo que implica una gran improductividad con un costo enorme. Son dos problemáticas que el próximo gobierno de la doctora Sheinbaum deberá enfrentar con decisión.

Pero quisiera referirme a otros dos problemas que impactan en nuestra cotidianeidad: la proliferación deplorable de baches en nuestras calles y el crecimiento cada vez mayor de la economía informal. Son temas que, si el gobierno los atendiera, el ciudadano notaría una mejora en su vida personal, lo cual pudiera cambiar su opinión y percepción del gobierno. Si desde el primer día de su gobierno Sheinbaum destacara numerosas brigadas a lo largo de la ciudad para tapar baches (pero bien tapados no maquillados), los capitalinos veríamos una acción concreta.

El segundo tema es más complejo, pues tiene varias aristas. Podemos partir de que la economía informal es ilegal. Por ejemplo, el ambulantaje no paga impuestos, roba electricidad, obstaculiza las banquetas y es una competencia desleal a la economía legal. Además, es tolerada por la autoridad porque tiene una rentabilidad política enorme. Desde hace décadas, para las regencias del PRI y PRD, los ambulantes han representado una masa clientelar para fines electorales y políticos. Asimismo, el cobro de derecho de piso por la autoridad local es una fuente de recursos no detectables para objetivos políticos. Y eso que no consideramos actividades como el narcomenudeo y la prostitución.

La economía informal es difícil de medir; algunas estimaciones la cuantifican entre 15 y 20% del PIB. La economía informal/ilegal abarca una diversidad de manifestaciones: puestos instalados en la vía pública que ofrecen comida y jugos en condiciones muy insalubres, mercancía auténtica, pero robada que se vende a precios sustancialmente menores (ropa y celulares, por ejemplo), los bienes hechizos o piratas de ínfima calidad, como Rolex a 100 pesos, lentes Ray-Ban a 60 pesos o chamarras Burberry a 500 pesos y un largo etcétera. La piratería ha afectado severamente industrias como la de los CD, las películas en DVD, calzado deportivo, entre otros. Resolver la informalidad no debe ser a través de acciones punitivas sino mediante facilidades y apoyos por parte de la autoridad local para la reconversión de los informales a una actividad legal.

Por el lado de los consumidores, se requiere una campaña educativa y de concientización, pues mientras se sigan adquiriendo productos piratas o robados, se seguirá menoscabando la productividad y competencia, lo que finalmente daña el bienestar social.