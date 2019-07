La aberrante e inconstitucional ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Javier Bonilla, fue urdida por su escudero Rodríguez Lozano, pero ha surgido la hipótesis de un “acuerdo” con el gobernador saliente, el panista Francisco de la Vega.

El Congreso de Baja California, tan pronto a reclamar la soberanía estatal, está por irse, pero, como en la mayoría de las entidades de la Federación, ha sido controlado por el gobernador panista.

Probablemente la Suprema Corte hará declaratoria de inconstitucionalidad. Sería lo mejor para Morena, pues en este lance muchos connotados militantes parecen aceptar la violación constitucional. La cabra tira al monte.

La política migratoria y su lado oscuro

Es cierto, como tantas mentes lúcidas afirman, que la política migratoria de alguna manera no corresponde a la imagen legendaria del México que siempre ha sido refugio de perseguidos, de los cuales tantos han encontrado aquí asilo promisorio.

También es cierto que la intransigencia sin precedente de Washington obligó al gobierno de México entre dos males y escogió el que menor daño causa a los ciudadanos de a pie.

El lado oscuro es que Chiapas ya empieza a resentir la presencia de algunos miembros de la criminal Mara Salvatrucha, quienes han empezado a acosar a la población. Eso tendrá que atenderse pronto, antes que Chiapas sufra lo que hoy sufre Honduras.

Policía Federal: ¡que alguien me explique!

Aunque más aisladas, aún hay protestas de policías federales, mientras que oficialmente se dice que el problema está en vías de terminar de resolverse, sin que sepamos cómo, pues son confusas las señales del gobierno federal.

Se supone que la Policía Federal, para bien o para mal, está en vías de desaparecer. No se ha aclarado cuántos serán liquidados, cuántos, indemnizados, cuántos irán a otras corporaciones y, menos, cuántos pasan a la Guardia Nacional.

El hecho es que en muchas acciones de la Guardia Nacional o de las policías estatales y locales se ve a muchos federales con su uniforme y la utilización de vehículos y, hasta aviones de la Policía Federal. Y, como nadie habla sin el visto bueno de Palacio, nadie explica nada.

NOTAS EN REMOLINO

Realismo en la SHCP. Renegociaron deuda cuyo vencimiento estaba cerca. Una tercera parte se renegoció a 10 años y las otras dos terceras partes a 30 años. Como todos los gobiernos del mundo, se pateó el bote... Hay un error de apreciación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las versiones de eventuales renuncias y de ajustes en el gabinete no las promueven sólo sus adversarios. La mayoría son lo que llaman “fuego amigo”... A veces los funcionarios presionados por la agenda hacen que los pilotos de helicópteros oficiales corran riesgos innecesarios. Así ocurrió, por ejemplo, con aquel titular de Gobernación cuyo helicóptero se estrelló rumbo a Toluca... Las agencias de noticias informan que en China se ha decidido aplicar la pena de muerte a los pederastas... La industria de la construcción es la actividad que con más rapidez se refleja en el consumo. Quizá sea tiempo de que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum urja a su personal para que haga más rápido las revisiones de las licencias de construcciones. Eso, sin duda, le daría más dinamismo a la economía, a la de CDMX y a la nacional... Es una realidad que la CTM ya no es lo que era hace dos décadas. Por eso es una ridiculez que peleen su dirigente Carlos Aceves del Olmo y Víctor Flores. Como pelear por una sombra... Alguien explicó que el amparo a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht es para la detención, porque los delitos de los que se le acusan no exigen prisión preventiva. Cosas de abogados...