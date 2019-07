La arbitrariedad leguleya del gobernador electo de Baja California Javier Bonilla y su escudero Amador Rodríguez Lozano que aumento el mandato del próximo gobierno de la entidad, ha provocado rechazo, pero no generalizado, como se esperaba.

Hay ambigüedad, no rechazo categórico en Palacio Nacional, lo cual alienta respaldo a la arbitrariedad de la dirigencia nacional de Morena y sus afines. No basta el exhorto del Senado al congreso estatal – una llamada a misa-, sólo permite que ganen tiempo los gandallas.

Inútiles las opiniones de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Olga Sánchez Cordero y las condenatorias declaraciones de tantos personajes. Inútiles, porque mientras no haya impugnación jurídica concreta, lento, sí, pero se sigue cociendo el arroz cachanilla.

Enfocan las baterías hacia el CIDE

A las pugnas por el alma de la Nación se suma con entusiasmo la Auditoría Superior de la Federación, la cual, a propósito de pum, anuncia que ha encontrado “irregularidades” en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el histórico CIDE.

El CIDE se fundó en 1974, a instancias de Horacio Flores de la Peña y Francisco Javier Alejo, como institución del Estado Mexicano. Así, durante 45 años. Se convirtió en un “think tank” con visión progresista-

Ah, pero ha sido crítico de las políticas gubernamentales, desde la perspectiva de lo que consideran lo mejor para México. Y en Morena no les gustan las críticas, aunque vengan en forma de propuestas, Mal que la ASF se vuelva instrumento.

Hace 50 años EU hizo soñar al mundo

Mañana sábado 20 de julio, a las 21:56 horas, se cumplirán 50 años de que el astronauta norteamericano Neil Armstrong pisó el suelo de la luna, la culminación de la promesa de John F. Kennedy nueve años antes.

Kennedy fue asesinado en 1963, pero su Nación siguió adelante con el proyecto, hazaña no menor, pues la lograron durante esa década que vivía los avatares de la sangrienta guerra de Vietnam y de la confrontación geopolítica con la URSS.

En medio de todo eso, aquel 20 de julio, Estados Unidos encendió la imaginación de los habitantes de casi todas las naciones. Un momento único en el que todos los habitantes del planeta olvidaron diferencias y soñaron junco con los norteamericanos.

NOTAS EN REMOLINO

Si, hubo momentos ríspidos en el debate entre Alejandro Moreno Cárdenas, Ivonne Ortega y Lorena Piñón, aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, pero, para desencanto de los amarranavajas y los malquerientes, no se hicieron pedazos. Y todo indica que se mantiene la ventaja del campechano... ¿De verdad hay quien crea que Porfirio Muñoz Ledo va a dejar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados? Morena no se arriesgará a que digan que se la quitaron por ser tan crítico... Seguro que lo calculó, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que, si no encuentran bienes a confiscar en México a Joaquín Guzmán, “el chapo”, no verán un quinto. Para empezar porque tal parece que la multimillonaria tan cantada por Forbes la calcularon al mexicanísimo “tanteo” ... Seguro habrá reclamos de la CNTE. En las leyes secundarias en materia de educación se afirma que, al graduarse, los normalistas tendrán que participar en concursos de aptitud para ganarse una plaza... Ayer en la ceremonia en Palacio, para recordar el fallecimiento del Benemérito Benito Juárez, se supo que hubo despidos de personal en el histórico museo del Recinto a Juárez. Y, de paso que los recortes al INAH dificultarán la preservación de nuestro patrimonio cultural. Paradojas del cambio de régimen... A propósito de recortes. Aseguran que no se podrá proteger a más periodistas y defensores de derechos humanos, porque el presupuesto apenas alcanza para los gastos de proteger a quienes ahora lo necesitan...