Se van a ir contra la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y rémoras, legisladores arribistas’’, que no han hecho el trabajo de normar la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia común, crimen organizado y cárteles de la droga, más esas fatídicas redes sociales, por dar de baja’’ a Juan Francisco Patrón Sánchez El H2’’.

Esos apologistas del garantismo’’ del tan sobado Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es ajeno a la idiosincrasia mexicana HECHO EN USA’’, más que nuestra marca nacional: HECHO EN MEXICO’’, ojalá respondan igual a recomendar’’ encontrar a tres marinos desaparecidos en Veracruz o el infante de marina muerto en el Puerto de Acapulco, Guerrero, por ser parte del convoy de vigilancia para brindar seguridad en ese lugar.

Si algo tienen las Fuerzas Armadas es lealtad. Algo que no sustentan muchos de esos 500 diputados y 128 senadores, ellos cuando no los pelan’’, se cambian de partido e ideas, ni siquiera saben de ideología’’, tampoco cuántos artículos tienen la Constitución General de la República, que han manoseado casi en 600 ocasiones de la Carta Magna pura, no para bien, sino para sus beneficios personales y partidistas.

Varios de ellos van a sacrificar a los marinos, cuando solo cumplieron su misión.

Es espectacular la acción de un helicóptero Black How’’, en la confrontación contra los integrantes de lo que queda del cártel de los Beltrán Leyva. Es inusual ver eso y las redes ya cuestionan. Saben tanto, por qué no preguntan sobre los caídos que se suman a las bajas número 40 de la SEMAR quienes fueron obligados constitucionalmente a defender la Patria o Soberanía, nada más.

¿Acaso se hizo mal? La intervención era capturar uno de los objetivos más buscados.

Si la baja de Patrón Sánchez, hubiera ocurrido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se calificaría como venganza’’, porque fue quien ordenó el rescate de Julio Óscar Ortiz Vega El Kevin el 30 de septiembre del año pasado, donde fue humillado su personal, murieron 5 soldados y 10 más resultaron heridos, pero además viene el recuerdo del derribo de un helicóptero.

De verdad, ese operativo de la SEMAR, que alejó cualquier evidencia de venganza, porque no lo hizo la SEDENA, ante la afrenta del derribo de un helicóptero, esos criminales en Sinaloa que humillaron a las tropas, no se puede aceptar a 628 idiotas legisladores, que no puedan hacer una Ley, cuando no conocen cuántos artículos tiene la Constitución que cumplió 100 años y lo mejor es, legislen: su ignorancia.

La SEMAR informo tajante, que sus elementos trabajaron en Tepic, bajo la aplicación del Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas Armadas, mientras que la Policía Federal, realizaba labor perimetral, sin que existiera baja alguna en Fuerzas Federales, no de gobierno extranjero, sino de nuestro hermoso país gracias a la SEMAR, SEDENA, Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y les ¿pedirán rendición de cuentas?

Legisladores forjen cómo rendir cuentas a las Fuerzas Armadas, no tonterías.

Los mexicanos de 32 Estados, gobiernos surgidos de cualquier partido político o mayor rango, asumen que están en ESTADO DE INDEFENSION’’ la SEDENA y SEMAR, sin contar con un permiso, sin condena por intervenir en actos delictivos, lo piden sea escrito’’, para no ser cuestionados.

COMMODATO

Donald Trump ¿Ya firmaste un acta? Donde tu hocico diga que nuestras fuerzas armadas mexicanas no tienen miedo’’ y no requerimos tus tropas, ve lo de Tepic, estamos en la espera que los tuyos’’, no chillen y salgan que se violaron los derechos humanos.