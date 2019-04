Mi compromiso ha sido, es y será siempre, la defensa de la libertad. La causa a la que he dedicado mi vida. / Con este artículo celebro y agradezco a El Economista la oportunidad de compartir contigo, querido lector, una reflexión cada semana. Hoy celebramos las primeras 400 en este espacio. Cuando me invitaron a escribir esta columna en el 2011, elegí el nombre de Ágora 2.0 por ser, desde la antigua Grecia, el foro para el intercambio de ideas, un espacio de encuentro en el que mi intención es ir más allá de lo evidente.

Mi compromiso ha sido, es y será siempre, la defensa de la libertad. La causa que decidí abrazar y a la que he dedicado mi vida; ese regalo que el Quijote describiera a Sancho como el “más precioso don que a los hombres dieron los cielos. Con ella, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”.

Los mexicanos tenemos una deuda histórica que aún no logramos saldar con millones de hermanos que no son libres porque no pueden elegir una vida mejor; porque no tienen alternativa más allá que la supervivencia diaria en un entorno en el que la pobreza y la violencia ahogan cualquier posibilidad de soñar, crear y transformar.

La historia nos ha enseñado que la batalla por la libertad nunca termina y que si cada generación no la valora y defiende fervientemente, corre el riesgo de perderla completamente. ése ha sido mi compromiso desde el primer artículo; ir más allá de lo evidente con ideas y propuestas que nos ayuden a transformar nuestro propio metro cuadrado y, poco a poco, nuestra comunidad y a México.

Las ideas tienen consecuencias cuando las ponemos en práctica. Por eso, mucho de lo aquí escrito siempre ha estado respaldado con acciones concretas allá afuera, en donde todos los días, la realidad nos recuerda que tenemos mucho que redefinir, replantear, revalorar, reaprender y reconstruir.

Siempre he creído en el poder creador de la palabra y en la capacidad transformadora del ser humano. De ahí que estas líneas busquen y buscarán siempre ir de la protesta a la propuesta, de la crítica constructiva a la construcción de más y mejor ciudadanía, en donde juntos podamos cocrear nuevas posibilidades que ayuden al menos a un mexicano a ser más libre. México avanza en muchos frentes, pero también retrocede en otros. La mayor amenaza a la libertad es la concentración de poder y hoy nuestro llamado es trascender y superar la amenaza política.

Querido lector, gracias por leer estos primeros 400 artículos. Si crees que la libertad es una causa por la que vale la pena aventurar tu vida, entonces, ¡cada palabra en este espacio ha valido la pena! ¡México nos necesita más que nunca!

