El martes fueron públicas acciones exploratorias, las primeras escaramuzas de la gran ofensiva del Gobierno de la República contra las universidades públicas, cuya autonomía incomoda a la facción más radical del oficialismo que desea controlarlas.

En la mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con ese su estilo tan personal, volvió a condenar los exámenes de admisión como excluyentes y a promover su eliminación, con una visión globalmente inusitada de la calidad educativa.

Antes, en términos más prácticos, el subsecretario de educación superior de la SEP Luciano Concheiro anunció recortes a presupuestos de 11 universidades para, como al CIDE, asfixiarlas por falta de recursos. Marcha el plan maestro.

T-MEC: Canadá se coordina con EU

Publicó El Economista la información de que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense negocia con la Casa Blanca coordinar los estímulos a la producción de autos eléctricos, antes que irse al pleito en los paneles de controversias del T-MEC.

Explicaría que el Congreso estadounidense haya pospuesto la votación de la ley que subsidia los autos eléctricos producidos en Estados Unidos, pero también porque Canadá, como siempre, suele ganar ventajas con negociaciones inteligentes.

Quizá a Palacio no le dijeron de todas las alternativas disponibles, sin confrontar a la Casa Banca en el marco legal del T-MEC, pero también es probable que la confrontación la vean más taquillera desde la perspectiva de la política electoral. Recuerden a Urzúa.

Zebadúa, ¿el arma camino contra EPN?

Por supuesto, en pleno disfrute de su autonomía, la Fiscalía General de la República, aunque con la explicable e implícita aprobación presidencial, apretó las tuercas a Emilio Zebadúa, exfuncionario de la Sedatu e involucrado en la llamada “estafa maestra”.

El caso complace al Presidente, porque Zebadúa parece dispuesto a reemplazar a Emilio Lozoya en ese coro aún no plenamente integrado de exfuncionarios que deben involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Pruebas? Basta la publicidad.

A regañadientes, Palacio aceptaría eventual citatorio al exmandatario, pues sumarían otro cargo contra Rosario Robles, tramposamente encarcelada y que con ejemplar coraje femenino ha resistido presiones y demostrado muchísimo más temple que Zebadúa, quien resultó de plastilina.

Notas en remolino

Dicen los antropólogos que el homo erectus es el tronco común de la evolución hasta el hombre moderno, el llamado homo sapiens. Uno se pregunta si, una revisión minuciosa nos llevaría a que los políticos de 2021, incluidos los políticos en el Poder, no tendrán su tronco común en el hegemónico PRI del siglo pasado… Sin parpadear, el Gobierno y la mayoría del Congreso se pasaron por el arco del triunfo de la Suprema Corte de revisar la Ley de Comunicación Social. Ni modo, hoy arranca el receso… Quienes juzgan radicales a quienes criticamos a los anayistas del PAN por los diálogos en Bucareli, se les aconseja repasar lo dicho en la mañanera. Ah, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír… Un filósofo social más moderno, el norteamericano Eric Hoffer, fallecido en 1983, nos dejó esta frase para la reflexión: “El poder es formidable cuando va unido al temor crónico”…