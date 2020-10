“La pandemia ha sido un punto de inflexión y ha cambiado fundamentalmente la manera en la que pensamos sobre el futuro”.

Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Cameron McLean, vicepresidente senior de Mercados Internacionales de PayPal, que en el 2019 procesó pagos en TPV por 712 miles de millones dólares y en este año está operando más de 33.8 millones de transacciones por día. Presento un resumen de sus puntos de vista:

¿Ha sido la pandemia un reto para los pagos digitales?

Claramente, la pandemia ha sido un punto de inflexión y ha cambiado fundamentalmente la manera en la que pensamos sobre el futuro. Ha afectado desde la forma en que vivimos, trabajamos, interactuamos y compramos. Ha cambiado el modo en que operan las empresas en todos los sectores y PayPal está en el centro de esta transformación. Los comerciantes y consumidores utilizan cada vez más nuestros servicios para migrar hacia una forma de vida digital. Un desafío es la facilidad de acceso al crédito para los comerciantes. Los consumidores exigen experiencias digitales y, para poder ofrecerlas, los comerciantes deben invertir. Las pequeñas empresas no tienen acceso a las formas tradicionales de crédito. En Brasil y México, PayPal se ha asociado con las principales plataformas de préstamos digitales para ofrecer crédito accesible a estas unidades.

¿Contribuyen sistemas como PayPal a la inclusión financiera?

Sí, PayPal refuerza su compromiso de promover la inclusión financiera y brindar un mayor acceso a quienes se encuentran desatendidos. Por ejemplo, recientemente nos asociamos con un banco digital en México que ayudó a abrir nuevas oportunidades de pago. Las remesas también son una parte importante de nuestro ecosistema.

¿Nos estamos acercando a una sociedad sin efectivo?

Con la pandemia, los consumidores ya no quieren manejar efectivo porque requiere un contacto físico al momento de pagar. Por lo tanto, estamos invirtiendo significativamente para acelerar nuestra presencia en todas las formas de transacciones no monetarias. El efectivo no desaparecerá, pero su prevalencia se reducirá lentamente.

La seguridad y protección en pagos digitales es una preocupación.

La seguridad es una máxima prioridad. Estamos comprometidos a realizar continuamente inversiones significativas para proteger nuestro ecosistema completo: consumidores, comerciantes y empleados. La información que obtenemos de los pagos de los clientes nos ayuda a conocer los patrones de gasto, la ubicación y más sobre ellos. Estos datos cierran el círculo entre la velocidad y la seguridad: en una transacción de dos segundos, PayPal realiza miles de verificaciones de riesgo.

¿Cómo considera la perspectiva de negocio en México?

México es uno de nuestros mercados de más rápido crecimiento y nuestra posición como empresa global es proporcionar herramientas y recursos a los comerciantes y consumidores para mantener la economía en movimiento. El país ya tiene una adopción digital significativa. Así que definitivamente vemos la presencia de PayPal en México como una gran oportunidad de largo plazo para contribuir al desarrollo del sistema de pagos mexicano, a la inclusión financiera y a impulsar asociaciones estratégicas.

