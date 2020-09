Hace dos años, tras del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, arrancó la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión con una inobjetable mayoría izquierdista. A San Lázaro, empero, sólo ocho morenistas llegarían a sus curules tras de haber ganado sus distritos: la nayarita Mirtha Iliana Villalvazo, y otros siete candidatos postulados al mismo número de distritos del estado de Hidalgo, donde Morena se llevó carro completo en la elección federal.

Otros 210 candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia ganaron los distritos donde fueron nominados. Con los plurinominales y la adición de la bancada pevemista llegarían a sumar 325 legisladores; dos terceras partes de la Cámara de Diputados que bajo la coordinación de Mario Delgado se encargarían de convertir el Proyecto Alternativo de Nación en un nuevo entramado legal.

La concreción de la agenda legislativa de la Cuarta Transformación definiría la permanencia de los diputados del bloque mayoritario, quienes tienen el derecho de optar por la reelección en los comicios intermedios del 2021, aunque la reforma al artículo 59 constitucional del 2014 estableció un “candado partidista”: la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los expertos en la materia creen que dicha figura –uno de los acuerdos del Pacto por México– quedó insertada en la ley para que la partidocracia mantenga el control sobre las carreras políticas de los individuos colocados en San Lázaro. ¿Morena y sus aliados harán lo mismo?

En teoría, la reelección inmediata de los diputados federales serviría para la institucionalización del Congreso… pero en los tiempos de la Cuarta Transformación, la incertidumbre es una constante, incluso antes de la instauración de la LXIV Legislatura: al menos la mitad de la bancada morenista es producto de la tómbola. Y un tercio son “externos”, definidos directamente por el candidato presidencial.

La construcción de una base electoral, más que su desempeño parlamentario, haría que lograran la reelección… o que alcanzaran un premio de consolación y fueran reconducidos, como candidatos a alcaldes o diputados locales, incluso por otro partido o por la vía independiente.

La mayoría de los diputados gobiernistas llegaron a sus curules, guarecidos por la candidatura presidencial de AMLO. Si vuelven a figurar en las boletas electorales, dependerá más de la decisión de Palacio Nacional que de su trabajo territorial o su productividad legislativa… aunque en el corto plazo deberán trabajar en el desahogo de la agenda pendiente, que incluye las reformas que darían nuevas facultades de reconducción presupuestal al Ejecutivo y la eliminación de los fideicomisos que permitiría engrosar las arcas de la Federación.

Efectos secundarios

¿ME TOO? Ambientalista y feminista, Carol Arriaga, ocupó la secretaría de las mujeres en el CEN de Morena que encabezó Yeidckol Polevnsky. Ahora busca llegar a la encuesta abierta que definirá la secretaría general del partido oficialista, con una propuesta contestataria para depurar a la organización: contra el arribismo, la militancia; contra el grupismo, la unidad; y contra el machismo, la denuncia. Y no se quedó en lo abstracto: consideró que la postulación del senador Cristóbal Arias a la gubernatura de Michoacán es inviable mientras no aclare las acusaciones en su contra, por presunta violencia intrafamiliar.

AJUSTADOS. Primero, por el contagio de Covid-19 en la oficina del director general del IMSS y ahora, por la disputa en Morena… el primer círculo de Zoé Robledo Aburto está sujeto a una discreta y necesaria transformación, por las separaciones de Antonio Attolini y Gibrán Ramírez, quienes dejaron la coordinación de vinculación internacional y la secretaría general de la Comisión Interamericana de Seguridad Social. Hay una tercera vacante en ciernes, en la coordinador de Planeación e Infraestructura Médica, de la que saldría Juan Pablo Villa Barragán por la puerta de atrás. La fallida adquisición de ventiladores mecánicos y las polémicas asignaciones de los contratos para los servicios de banco de sangre y hemodiálisis.

RECONOCIMIENTOS. La Asociación Internacional de Radiodifusión acordó por unanimidad entregar la Antorcha de AIR a Grupo Televisa, por su relevante labor social y contribución comunicacional de servicio y de ayuda a la comunidad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19. Para la AIR es relevante que la empresa que preside Emilio Azcárraga haya fortalecido no sólo su oferta de contenidos, sino que incluso adaptó su programación para orientar y apoyar a la población —mediante programas especiales de información y análisis— a las necesidades específicas de sus audiencias. La organización fundada en 1946, con sede en Uruguay, valoró que la compañía mexicana realizara sus propias campañas solidarias y de concientización, y abriera sus espacios de debate para que “técnicos y expertos pudieran transmitir sus conocimientos, constituyéndose en verdaderos muros de contención contra la desinformación y las noticias falsas”. A lo largo de estos meses Televisa impulsó la campaña #TelevisaTeAcompaña, y respaldó programas educativos y de responsabilidad social, como “Aprende en Casa I y II”, que coadyuvó a que miles de estudiantes pudieran tanto terminar el anterior ciclo escolar, como iniciar el curso vigente.

