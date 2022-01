Dedico este texto David Samra y a Vannesa Coppel, un par de seres reales e instigadores de conciencia.

El comienzo de un nuevo año es oportuno, aunque se hile en la evocación. Afirmo esto al comprender que, además de ahogarnos en el no siempre fructífero terreno de los recuerdos, evocar nos lleva a un escenario tan irreal como la acción de traer algo a la imaginación a partir de una asociación de ideas cargada de vacíos, deseos frustrados y un cúmulo de anhelos lejanos e imposibles.

Ejemplos hay muchos: en el 2022 quiero cambiar al mundo, lograr un abdomen perfecto, amar y ser amado, ayudar a los migrantes -sin especificar a cuáles migrantes, por que hay muchos por todas partes…incluido el Viaducto Miguel Alemán en un día de trafico-, sumarme a una fundación o, dependiendo del caso, alimentar y vestir dignamente a los míos sin tener que robar, matar o secuestrar a nadie.

A diferencia de la intangibilidad que tienen los propósitos que se emiten en enero, los hechos que nos circundan al grado de bloquearnos el camino hablan de urgencias y exigen acciones, pero, sobre todo, la continuidad que rescata del abandono.

Claro que está bien hacerse compromisos y plantearse mejoras individuales, si bien creo que el panorama demanda más atención que promesas de buena voluntad. Ojo: la auto ayuda no basta.

Miremos a nuestro alrededor. Dejemos ya de distraernos con debates tan trillados y poco útiles para la sociedad y su futuro como la búsqueda de los culpables del accidente de la línea 12, las descalificaciones a los científicos o la ya eterna discusión sobre la revocación de mandato y las pugnas entre AMLO, los senadores que le son fieles y el INE, para atender a las víctimas y al enorme problema que ya ocasionan el incremento del uso de combustibles fósiles y las inservibles prohibiciones a los plásticos, cuando la tala de árboles para producir los muy ecológicos empaques de papel y tela provoca un mayor desajuste al perfecto orden de la tierra.

Es precisamente esta una de las continuidades a la que me refiero. El cambio climático no se revertirá con nuestra indolencia. Además del México victimado y agresor, hay un México ávido de cambio y lucha, un país dónde la sociedad civil ha sido capaz de instaurar cambios e incluso la democracia. Ya es tiempo de reconocer que el mundo, nuestro país, los océanos y el aire que respiramos, están enfermos de muerte.

Tenía mucho tiempo sin ver nada tan conciso y esclarecedor como la película Don’t look up en Netflix. Además de mostrar a un par de científicos sacrificados por la deshumanización que generan las redes sociales y la apatía y el vacío que se apropia de sus usuarios, el tono satírico e hiperrealista del filme, -protagonizado nada más y nada menos que por Merryl Streep, Jennifer Lawrence y Leonardo Di Caprio-, tiene el acierto de caracterizar y con toda fidelidad, a las clases gobernantes seducidas por el ego y la carencia de espíritu, a empresarios que, cegados por la ambición, dejan de ver que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina, y a los habitantes de un mundo cerrado a cualquier tipo de advertencia, incluso la de su supervivencia o lo inevitable del fin. No puedo negar que me identifiqué con los últimos.

¿Será que la película nos toca tan de cerca?

Los datos se suceden de forma alarmante: en el mundo mueren al menos 4.2 millones de personas al año por la exposición al aire contaminado. Pasa lo mismo con las enfermedades causadas por el calentamiento global: la vulnerabilidad de México ante el cambio climático puede provocar el incremento del dengue y el paludismo por su asociación con el aumento de la temperatura. La situación es muy similar con la naturaleza, cuando el 57% de las 15,000 especies arbóreas del Amazonas están en peligro de extinción. Y así podría seguir, ocupando cuartillas y cuartillas de narraciones apocalípticas.

A pesar de lo antes dicho, no todo es oscuro. Hay manera de frenar la destructiva inercia que arrasa nuestro mundo e incluso revertirla. Los propósitos de inicio de año pueden ser edificantes. Es sólo cuestión de ponerles atención y optar por acciones en el ámbito de lo privado y la exigencia de políticas públicas bien fundamentadas que supriman el abuso del que ha sido objeto nuestro planeta.

No nos desanimemos. Aún podemos rectificar y dirigirnos hacía un mejor lugar.

* Fuentes: Organización Mundial de la Salud, SEMARNAT, Fundación Acuorum Iberoamericana Canaria de Agua.