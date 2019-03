A 116 días de asumir el poder, el gobierno lopezobradorista da señales de voluntarismo para cumplir con las promesas de campaña, según lo dicho por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ante la American Chamber of Commerce.

Afirma el funcionario que se ha preparado un plan B para en caso necesario hacer más recortes presupuestales, porque quieren ser fiscalmente responsables, pero sí advirtió a los empresarios que deben tomarse en serio las palabras presidenciales.

Para evitar un déficit fiscal, en las últimas semanas se ha advertido de posibles recortes presupuestales adicionales. Empero, no aclaró los efectos de la austeridad franciscana en la operatividad del aparato del gobierno de la República.

Será un precedente la reforma educativa

Esta mañana, muy temprano, afirma el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, se reunirán las comisiones unidas del Congreso de la Unión para acordar el dictamen que entregarán de la reforma educativa.

A pesar del optimismo morenista, la oposición no está segura de cuáles fueron los acuerdos con los radicales de la CNTE, sobre todo por la desconfianza que se acepten exigencias que dañen la calidad del sistema educativo.

Los acuerdos a que se llegue con el magisterio, especialmente con los radicales, bien podrían definir hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen lopezobradorista con tal de “llevar la fiesta en paz”.

Un diálogo de mexicanos con Unamuno

El reclamo por disculpas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Rey Felipe VI de España y la dura respuesta del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, traen a la memoria un diálogo de dos mexicanos con Miguel de Unamuno.

Aseguran que dos intelectuales mexicanos coincidieron con don Miguel de Unamuno en un café parisino y, al bote pronto, le reclamaron que sus bisabuelos, los conquistadores de México, eran viciosos y sifilíticos que habían traído muchos males.

El vasco Unamuno les respondió: “Disculpen, señores, creo que se equivocan, porque ustedes hablan de sus bisabuelos españoles, porque mis bisabuelos no fueron a América, se quedaron en España”.

NOTAS EN REMOLINO

Sólo faltaría que, por austeridad republicana, don Carlos Urzúa regateara al INAH los recursos para impermeabilizar el techo del Museo de Antropología y que por unos pocos millones de pesos se dañara irreparablemente un patrimonio histórico, irreemplazable... Alguien debe recordarles a los senadores y diputados que deben priorizar sus agendas legislativas, pues les quedan no más de 10 sesiones en este periodo ordinario... Hace bien la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en explicarle a Palacio Nacional que, a menos que se aporten nuevas evidencias, no puede reabrirse el caso Colosio. Ojalá y la escuchen... Lo dicho, el senador Alejandro Armenta es morenista de Puebla, pero actuará como yucateco con Miguel Barbosa y la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, no los dejará vivir... Los trabajadores de la UAM están empeñados en idear nuevas demandas, ahora exigen que la rectoría les ceda el control de los puestos de confianza... El gobierno en la austeridad republicana y el director del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz, cuyos documentos han inflamado la imaginación de los amantes de las teorías de la conspiración, dice que necesita el doble del presupuesto para ordenarlos y clasificarlos...