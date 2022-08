Aumentar la cobertura o mejorar la credibilidad

Hace unos días el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud continua 2021 (ENSANUT 2021) en un extenso y recomendable informe. Vale la pena reconocer que este hecho, además de que es una forma de retorno para los contribuyentes que pagaron la encuesta a través de sus impuestos, le suma credibilidad a una de las instituciones que construyen cotidianamente el Sistema Nacional de Información en Salud, pues al mismo tiempo que dan a conocer a la comunidad los datos relevantes sobre las condiciones de la salud de la población y del sistema de salud de México, le permiten al público en general, el acceso a las bases de datos que almacenan en forma electrónica los datos de salud y nutrición que fueron recopilados durante el levantamiento de la encuesta en 12 mil hogares completos.

La amplia y oportuna divulgación de la ENSANUT 2021 confirma que la información en salud en México constituye un “bien público” y por lo mismo, deja de ser un “bien patrimonial” de quien la produce. Esto último sucedía antes de la difusión de la ENSANUT 2018, cuando se privilegiaba hacer publicaciones en revistas académica, antes de dar acceso a las bases de datos al público. Según el filósofo coreano Byung- Chul Han “…ningún otro tema domina hoy el discurso público tanto como la transparencia. Quien la refiere solamente a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su envergadura. La necesidad de la transparencia se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza en las instituciones y la sociedad apuesta por la vigilancia y el control… ” Sin embargo, considero que la confianza de una sociedad en sus instituciones puede recuperarse en la medida que éstas comparten con la población general los datos que recopilan en tiempo y forma. Es decir, hacen lo que tienen que hacer, cuando lo deben hacer y con quien lo deben hacer.

Aunque se le llame “Encuesta de Salud y Nutrición” es una manera de posesionar a un instrumento que anualmente mide en los hogares varios componentes negativos: las necesidades de atención de la población por edad, sexo y ubicación geográfica, las percepciones de la vulnerabilidad del sistema de salud para responder a esas necesidades; además, la ENSANUT 2021 también incluye mediciones en temas relacionados con la inseguridad alimentaria y la inseguridad del agua que se consume en los hogares, pues ambos son determinantes importantes de las condiciones de salud de la población. De las cuales hablaremos en otra entrega.

Por definición, una necesidad de salud requiere de atención por parte del sistema de salud. Sin embargo, en ocasiones la población no sabe si necesita la atención. La ENSANUT 2021 describe este asunto de manera impecable. Usando la presión alta como ejemplo, del total de adultos mayores de 20 años, 28.6% resultaron hipertensos. De esos 15.7% ya lo sabían por diagnóstico previo, pero 12.9% no, y fueron descubiertos por la medición en la visita a su hogar. Estoy seguro que el personal de campo del INSP les comunicaron a estas personas que con esas cifras de presión arterial deberían de ir al servicio de salud a atenderse. Lo mismo debió suceder para las personas que resultaron con niveles elevados de colesterol o de triglicéridos. En ambos casos eran más de la mitad los que no sabían que estaban mal.

Para describir la atención a la salud los analistas del INSP usan una analogía que llaman “cascada”. En otras palabras, al tratar de averiguar qué proporción de los que identifican una necesidad de atención en los últimos 3 meses acuden a recibirla y a que proveedor acuden, van identificado los que se quedan fuera del sistema de salud sin atención, aunque algunos tengan derecho a recibirla. De entrada, los que no saben que deben ir, no acuden, por lo mismo hay muchos enfermos sin atender. Según la ENSANUT, uno de cada cinco encuestados, identificaron una necesidad de salud y de ellos 88% buscaron atención y 87% la recibieron, es decir, a los que no sabían, se suma 13% la población enferma sin atención. La cascada de atención refleja la caída del nivel de utilización de los servicios de salud que se esperaría. Al añadir si el proveedor era de servicios públicos, la caída es mayor.

La ENSANUT 2021 identifica que 54% de los individuos atendidos no contaban con seguridad social, pero lo que más incomoda o debiera de hacerlo, es que no todos de los que tiene derecho a la seguridad social (46%) utilizan los servicios de salud que les corresponde. Por ejemplo, 44% de la población derechohabiente del IMSS no acude a atenderse al IMSS: 39% va al sector privado y 5% con otros proveedores públicos. Más grave es el caso de los derechohabientes del ISSSTE que 56% no acude a sus instalaciones: 49% se atiende en el sector privado y 7% lo hace con otros proveedores del sector público. De lo anterior surgen algunas preguntas ¿Cuáles son las razones por la que los derechohabientes de estas dos instituciones no se atienden en donde les toca? ¿Por qué los derechohabientes prefieren pagar dos veces para atender su problema de salud? ¿Qué están haciendo las autoridades de ambas instituciones para recuperar la confianza de sus derechohabientes?

Cuando un asegurado del IMSS o del ISSSTE recibe su salario quincenal, observa que le aplicaron un descuento por la seguridad social. En cierto sentido, esta persona está pre-pagando un servicio de salud que algún día utilizará. Sin embargo, cuando esta misma persona acude al servicio de salud privado, paga nuevamente en el momento de recibirlo. Por eso menciono que algunos prefieren pagar dos veces por el mismo servicio. Este hecho no es común verlo en otro tipo de servicios. Nadie paga dos veces por lo mismo: luz, gas, agua, etc.

Lo que no nos dice la ENSANUT es si la persona que acudió al proveedor de salud resolvió su problema de salud. Aunque es necesario saber el acceso y la utilización de los servicios de salud, idealmente sería muy bueno saber si el enfermo recuperó su salud y si el proveedor se encargó de hacerlo. La cobertura efectiva (que mide la ganancia en salud) es lo que debería considerase como el estándar de oro de los análisis del desempeño del sistema de salud.

El desafío para las autoridades del IMSS es doble. Además de echar a andar el plan de salud IMSS Bienestar en los estados que lo han aceptado, debe considerar seriamente como recuperar a la población que le corresponde atender y que está buscando la solución a sus problemas de salud en otras instituciones del sistema de salud. No es que falten especialistas, lo que falta es credibilidad y confianza de los usuarios que esta incrementado su gasto de bolsillo por conseguir su salud.

*El autor es profesor de la Universidad de Washington del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud y del Instituto para la Métrica y Evaluación en Salud.

