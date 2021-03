Una vieja anécdota relata las cavilaciones de quien iba a casa su vecino para pedirle una herramienta que urgía. “¿Y si me dice que no? No debe, porque yo siempre le apoyo, pero es muy egoísta, seguro me dirá que no me la prestará”.

Tanto caviló, que estaba iracundo al tocar la puerta del vecino. Este azorado escuchó: “¡Quédese con su herramienta, egoísta!”, Con esas prejuiciosas ideas preconcebidas enfrenta la Fiscalía para Delitos Electorales los comicios de junio.

Afirma del Gobierno “hay voluntad democrática para defender las elecciones, pero enfrenta una tendencia histórica al fraude electoral”. O sea, estamos ante la saga de ellos, los guerreros de la luz, contra las fuerzas del mal. Casi un videojuego.

Preocupa a los obispos el enconado ambiente

A la Conferencia del Episcopado Mexicana confluyen no sólo las opiniones de la jerarquía, también se tiene el pulso de la sociedad a ras de tierra, mucha más a ras de tierra que cualquier político.

Han explicado su preocupación por loa devastación que las crisis sanitaria y económica han dejado en el tejido social y económico de las comunidades, tantas veces fuera del radar de las grandes ciudades.

Pero también advierten que la Nación no saldrá adelante si persisten las prácticas que incitan y fomentan la fractura en las familias y en las comunidades por razones políticas. ¡Qué pena! Los oirán, pero no los escucharán.

Inexplicable maniatar a la Guardia Nacional

A pesar de las críticas, la Guardia Nacional, por fin encauzó legal y constitucionalmente la participación de los militares en el combate al crimen, organizado y no organizado.

En el papel, el rol de la Guardia tiene que reforzar enérgicamente la tarea de garantizar la seguridad de los bienes y vidas de la población, en coordinación con soldados, marinos y policías estatales y locales.

Sin embargo, en aras de la imagen del régimen, se les limita su actuar. Con el estribillo de “no reprimimos”, va a misiones con tantas restricciones que, a veces, los investigan por defenderse de agresiones criminales.

NOTAS EN REMOLINO

La muerte de Leonel Luna en accidente automovilístico cambia la ecuación de la elección de alcalde en Álvaro Obregón. Pronto sabremos a favor de quien... Cada uno descarrila elecciones a su modo. El gobernador de Nayarit Antonio Echeverría no da dinero al instituto electoral; en Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón usa la pandemia como excusa, mientras en Baja California el mandatario Jaime Bonilla audita e incauta equipos en el casino de Caliente, propiedad de Jorge Hank, causalmente candidato a la gubernatura... Ya son muchos los académicos de probada militancia de izquierda que califican a la Ley de Educación Superior como “un sueño a largo plazo” ... Un banco para la mujer ofrece Claudia Luz Flores, candidata morenista en Nuevo León. Como la vieja anécdota de quien ofrecía un puente. “No tenemos ríos”, le dijeron. “Lo ponemos, que caray” ... Según Pedro Zenteno, director de la paraestatal Birmex, para finales de 2022 tendrá listo un sistema nacional de distribución de medicamentos. Ni modo, paciencia... ¿Cuántos campesinos del “triángulo dorado” enlistarán para el programa “Sembrando Vida”?...