Sin soporte de cabilderos profesionales, la delegación mexicana que dialoga con el gobierno de Trump ve dificultada su tarea por los “briefings” y filtraciones a los medios con los que ablandan adversarios los norteamericanos.

“México enviará seis mil militares o guardias nacionales a la frontera con Guatemala”, “considera aceptar ser tercer país seguro”, dos de las versiones “filtradas” ayer.

Son tácticas que los norteamericanos han elevado casi a nivel de un arte, mejor que el guión bélico de Sun Tzu. Los delegados mexicanos no deben aturdirse y recuperar la fama de duros negociadores que otrora tuvieron los funcionarios de México.

SHCP: el dilema de la distribución

Los diagnósticos entregados al Presidente López Obrador sobre la compra de medicina, prematuros y prejuiciosos, llevaron a declaraciones presidenciales contundentes que descalificaron a las distribuidoras de medicinas, material y equipo quirúrgico.

Nadie niega que hubo y hay licitaciones con tintes de corrupción, pero eso se pudo corregir, sin necesidad de que la realidad, una vez llegados al poder, los arrinconara contra la pared.

Antes que reconocer un error y corregirlo con reglas estrictas, han preferido presionar las estructuras del IMSS y del ISSSTE, especialmente del primero, para que distribuyan las medicinas que, sí costaron menos, pero entregadas en CDMX no en todo el territorio nacional.

Vendetta política, el junio de “halcones”

En 1970, el candidato presidencial del PRI Luis Echeverría, en la Universidad Nicolaíta pidió un minuto de silencio por los estudiantes muertos en la Plaza de Tlatelolco. Ante el enojo del Ejército, el Presidente consideró cambiar de candidato.

Fue entonces cuando Alfonso Martínez Domínguez trajo a Los Pinos al candidato Echeverría y el candidato pidió perdón al Presidente. Poco después de la reunión, el Presidente le dijo a Martínez Domínguez:

“usted le hizo un favor a Luis, pero nunca le perdonará que haya sido testigo de cómo se humilló”.

A el 10 de junio de 1971 “los halcones” disolvieron a tiros una manifestación estudiantil”. Echeverría, ya Presidente, exigió al jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez que renunciara para que se investigara la muerte de los estudiantes. Y la vendetta fue satisfecha.

NOTAS EN REMOLINO

Ha convocado el Presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los sectores de la República, a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a agrupaciones sociales, empresariales y sindicales a una gigantesca manifestación de unidad nacional en Tijuana. Algo así como aquellas ocasiones en que, para conmemorar la Constitución del 17, se “reunía la República” ... Quien ya parpadeó fue la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al declarar que no se tolerará inmigración que no sea ordenada, como dice la ley... A propósito, dos personajes, Irineo Mújica, de Pueblos sin Fronteras, y Cristóbal Sánchez, identificados desde noviembre pasado como los instigadores y patrocinadores de las caravanas de migrantes centroamericanos fueron detenidos ayer por la Fiscalía General de la República. Lo interesante será saber a quién servían... La calificadora Moody´s no sólo aclaró que sus proyecciones sí toman en cuenta la corrupción, sino que precisó que el gobierno lopezobradorista recibió del gobierno anterior “una posición fiscal bastante sólida t que la certidumbre que era fortaleza ahora es debilidad” ... Se anuncia que es posible que se autorice a la dirección general del ISSSTE a usar 20 mil millones de pesos de sus 97 mil millones de pesos de reservas, para pagarles a sus proveedores de medicamentos. O sea que, pese a la conferencia de ayer no todo está tranquilo en el frente del sector salud... Por cierto, el director del IMSS Zoe Robledo no ha dicho sí, pese a la oposición del consejo de la institución, se harán desvíos de las reservas del IMSS a otros usos en el gobierno federal...