En El Economista nos informa Maribel Ramírez Coronel de la confusión creada en el Insabi que resulta en graves atrasos en pagos a proveedores. Podría ser confusión por ineficiencias administrativas, podría ser algo más.

Si se repasa si están al corriente los pagos de Pemex o de otras dependencias del gobierno federal, encontraremos atrasos semejantes o peores, lo cual podría indicar algo más que limitaciones en las capacidades administrativas.

¿Y si recuperaron prácticas de hace 40 años? Algunos administradores atrasaban intencionalmente los pagos, cuando los proveedores se desesperaban, les proponían pagos con grandes descuentos, descuentos que no siempre beneficiaban al erario.

Capciosa, agenda legislativa del Congreso

La iniciativa preferente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como la entidad dominante del sector, con preferencia sobre las empresas privadas de electricidad, provocará un intenso debate por los intereses que afecta.

Pero podría distraer la atención de la opinión pública sobre las pendientes iniciativas para eliminar el outsourcing y cambiar la ley del Banco de México, cuyo resultado afectaría gravemente a la economía de la República.

En el caso de outsourcing porque crearía desempleo y promovería la simulación. En el caso del Banxico, no sólo violentaría la autonomía, sino, como advirtió Alejandro Díaz de León, causaría una inconveniente y dañina depreciación del peso.

Redes sociales, pasar de la sartén al fuego

La regulación de las redes sociales es algo que desde hace tiempo está en marcha en la Unión Europea, con las peculiares premisas europeas. Aquí, de acuerdo con Ricardo Monreal, se trata de garantizar y forzar el respeto a la libertad de expresión.

Se usa el verbo forzar con toda intención, porque la queja es que, al aplicar sus reglas, las plataformas de las redes sociales violan la libertad de expresión, lo cual impedirá el Estado si la ley es aprobada por el Congreso.

Se evita que las plataformas violen nuestra libertad de expresión, pero también erige en árbitro supremo al Estado, cuyos funcionarios fijarán los límites de esa libertad. Uno se queda con la sensación de que saltaríamos de la sartén al fuego.

Notas en remolino

Oficial la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Creo, como los críticos, que es un candidato impresentable, pero el tiempo y los guerrerenses de a pie dirán quién tenía razón, quienes le criticamos o quienes les postularon... El SAT prepara una multa de 500 millones de dólares a la minera First Majestic Silver Corp. por manipulación de precios. Sólo coincidencia que la minera sea canadiense... Para Querétaro, el PAN postula a Mauricio Kuri y a Francisco Pelayo para Baja California Sur. En cambio, el PRI postula a Carlos Herrera para la gubernatura de Michoacán... Anuncia el canciller Marcelo Ebrard más vacunas de AstraZeneca para febrero y marzo. ¿Son las que aquí ya empezaron a envasar?... Los gobiernos morenistas, como el de Morelos, reviven las épocas gloriosas de los caciques de la primera mitad del siglo 20. En Cuernavaca, con el pretexto de medidas sanitarias, protección civil clausuró una reunión de panistas. Good old times are here again...