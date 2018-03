No importa si hay impecable lógica financiera para el alza de combustibles, pues cuando el bolsillo es afectado, el malestar ciudadano no atiende razones.

Quizá no hay de otra, como explican funcionarios federales, pero es imposible evitar que distintos grupos de la sociedad capitalicen ese malestar en beneficio propio.

Pretexto para aumentar precios y tarifas y para decirle al gobierno federal hasta de qué se va a morir. Lo dicho, ¡atásquense, ahora que hay lodo!

INE: viene una pelea feroz

Este año, antes de que el próximo octubre empiece formalmente y antes de que legalmente empiece el proceso de la elección presidencial de 2018, habrán de ser designados tres nuevos consejeros del INE.

Este año vencen las gestiones de los consejeros Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Javier Santiago, cuyos reemplazos deberán ser escogidos por el Congreso.

Eso, obviamente, desatará una feroz batalla entre las bancadas parlamentarias, batalla que será como un ensayo general de la pelea por la Presidencia.

Edomex: ¿descontrol panista?

Aunque Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, dirigentes del PRD y del PAN, respectivamente, aducen que están vivas las negociaciones por la alianza por la gubernatura del Estado de México, allá abajo siguen los acomodos.

Los siempre rezongones cuadros del Partido Acción Nacional, recios a la alianza, ya empezaron a hacer acuerdos por su cuenta. El alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, declina a favor de Ulises Ramírez.

Tal acuerdo le complica al CEN del PAN cualquier acuerdo, porque le costará trabajo disciplinar a sus huestes. Controlarlas podría costar una fractura.

Notas en remolino

Tiene razón la señora Tere Vale, hasta ahora las manifestaciones contra el gasolinazo son casi simbólicas, molestas pero simbólicas, no masivas. Magnificadas por la sequía informativa... Como no queriendo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, teje pacientemente sus alianzas para el 2018. Ya habló de eventual alianza con el PT y con el siempre dispuesto Movimiento Ciudadano... A propósito de alianzas, en el Estado de México, los priistas ya cortejan al PANAL y al Partido Verde... Morena, el PAN y el PRD piden al INE que permita que los spots de campaña de la campaña mexiquense sean transmitidos en los medios de la Ciudad de México... A quienes quieren que se mantenga el subsidio a los combustibles y exigen que se quiten prestaciones a mandos medios y altos del gobierno federal, les aclaró el titular de Hacienda, José Antonio Meade, que ese dinero apenas alcanzará para pagar 10 o 12 días de subsidio a los millones de litros diarios que se consumen de gasolina... En esa línea, parecen simples ganas de molestar la queja por los celulares de los consejeros del INE. Hay fiesta y todos quieren asistir... Ha declarado el dirigente del CEN del PRI, Enrique Ochoa, que los efectos de los aumentos de los combustibles no repercutirán en los comicios a celebrarse en el 2017. Como quien silba en la oscuridad para ahuyentar a los fantasmas... ¡Muchas bendiciones en 2017, amables lectores!